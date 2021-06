Do udziału w postępowaniu zaproszono imiennie dwa kluby, tj. KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski oraz SPR Stal Mielec, które to złożyły w terminie określonym regulaminem licencyjnym, tj. do dnia 30 kwietnia 2021 r., wniosek o udzielenie licencji na udział w rozgrywkach PGNiG Superligi w sezonie 2021/2022 - można przeczytać w klubowym komunikacie.

Oba otrzymały propozycję uzyskania odpłatnie „dzikiej karty”. Ostatecznie takową złożyli wyłącznie mielczanie (klub z Wielkopolski zrezygnował ze starania się o nią) i otrzymali ją od władz ekstraklasy.