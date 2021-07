Australia wyśle 472 sportowców na zbliżające się letnie igrzyska w Tokio. 254 z nich to kobiety, co stanowi 53,5 proc. kadry. To największy w historii odsetek pań w olimpijskiej reprezentacji tego kraju.

Liczniejszą kadrę na igrzyska Australia wysłała tylko raz w historii. W 2004 roku w Atenach reprezentowało ją 482 zawodników. Reklama Najstarszym sportowcem w kadrze na Tokio jest rywalizująca w jeździectwie 66-letnia Mary Hanna. Jej kolega po fachu Andrew Hoy wystąpi w igrzyskach już po raz ósmy. Nie ma medalowego celu Komitet olimpijski podkreślił, że nie stawia przed zawodnikami żadnego celu medalowego, ponieważ pandemia oraz przełożenie igrzysk skomplikowały przygotowania. Samo dotarcie na linię startu było bardzo trudne - powiedział szef misji olimpijskiej Ian Chesterman. Pięć lat temu w Rio de Janeiro Australia zajęła 10. miejsce w klasyfikacji medalowej. Jej reprezentanci zdobyli osiem złotych, 11 srebrnych i 10 brązowych. Ceremonię otwarcia przełożonych z ubiegłego roku igrzysk w Tokio zaplanowano na 23 lipca.