Odznaczenia przyznano za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi w działalności na rzecz krzewienia i propagowania idei olimpijskiej.

"Jesteście wielcy"

Ogromnie państwu dziękuję w imieniu całego społeczeństwa za to, jak piękne nas reprezentowaliście. Dziękuję za rozsławianie polskiego sportu, za radość, którą nam przynosicie i za to, co dajecie innym za sprawą swojej postawy. Jesteście wielcy - powiedział prezydent podczas środowej uroczystości w Warszawie.

W zakończonych 5 września zmaganiach paraolimpijskich Polacy stanęli na podium 25 razy (7-6-12), ale jeden krążek prawdopodobnie zostanie odebrany. O stosowanie dopingu podejrzewani są kolarze torowi Marcin Polak i pilot Michał Ładosz, którzy uplasowali się na trzeciej pozycji na 4000 m.