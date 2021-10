Z powodu pandemii COVID-19 ceremonia odbyła się bez udziału publiczności. Obecni byli m.in. przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, prezydent Grecji Katerina Sakellaropoulou oraz przedstawiciele komitetów olimpijskich Grecji i Chin, a także dziennikarze.

Reklama

"W tych trudnych czasach zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie będą ważnym momentem, jednoczącym świat w atmosferze pokoju, przyjaźni, solidarności. Najlepsi zimowi sportowcy będą rywalizować o olimpijską chwałę, mieszkając w pokoju pod jednym dachem w wiosce olimpijskiej" - powiedział Bach.

Płomień rozpalono od promieni słońca niedługo po godzinie 12 lokalnego czasu w ruinach świątyni bogini Hery, w kolebce igrzysk w starożytności.

"W obliczu pandemii choroby wywoływanej przez koronawirusa ogień olimpijski przynosi nam pewność, ciepło i nadzieję. Jest źródłem naszej siły w walce z pandemią" - podkreślił wiceprezes Komitetu Organizacyjnego Yu Zaiqing.

Pierwszym sportowcem, który trzymał w rękach zapaloną pochodnię, był 26-letni narciarz alpejski Ioannis Antoniou. Taką samą rolę spełnił przed igrzyskami w Soczi w 2014 roku. Przekazał on ogień Chińczykowi Li Jiajunowi, zdobywcy pięciu medali olimpijskich w short tracku w latach 1998-2006.

Pochodnia przebyła tylko krótką drogę z miejsca wzniecenia ognia na przedmieścia Olimpii. Po raz pierwszy od 1984 roku nie ma oficjalnej sztafety na terenie Grecji - taką decyzję podjęto z powodu pandemii. Trasa sztafety przed tegorocznymi igrzyskami w Tokio była natomiast skrócona.

Reklama

Pekin zostanie pierwszym w historii miastem, które zorganizuje zarówno letnie, jak i zimowe igrzyska olimpijskie. Gospodarzem letnich był w 2008 roku.

Znicz po raz pierwszy pojawił się na igrzyskach w erze nowożytnej w Amsterdamie w 1928 roku. Sztafetę olimpijską zainaugurowano z kolei w 1936 roku w Berlinie. Wtedy udział w niej wzięło ponad 3300 osób, a trasa liczyła 3190 kilometrów.

Igrzyskom w Pekinie, podobnie jak w przypadku tych w 2008 roku, towarzyszą liczne protesty i nawoływanie do bojkotu z powodu polityki prowadzonej przez kraj m.in. wobec Tybetu oraz muzułmańskich mniejszości. Tuż po rozpaleniu olimpijskiego ognia w pobliżu miejsca uroczystości troje aktywistów rozwinęło transparent z napisem "No Genocide Games" (nie dla igrzysk ludobójstwa), mieli także flagę Tybetu. Wznosili również okrzyki, które nie doprowadziły jednak do zakłócenia ceremonii. Chwilę później zostali zatrzymani przez grecką policję.

"Igrzyska nie mogą sprostać wszystkim wyzwaniom naszego świata, ale są dla niego przykładem, jak wszyscy mogą przestrzegać tych samych zasad i szanować się nawzajem. Inspirują nas do rozwiązywania problemów w przyjaźni i solidarności" - dodał Bach, nie odnosząc się konkretnie do tych protestów.

Około godziny przed rozpoczęciem uroczystości zatrzymano czworo innych aktywistów, a dzień wcześniej dwoje kolejnych. Na wtorek, gdy pochodnia trafi w ręce chińskiego Komitetu Organizacyjnego igrzysk, spodziewane są kolejne akcje protestacyjne.

Na środę planowana jest z kolei uroczystość powitania olimpijskiego ognia na terenie Chin. Pochodnia umieszczona zostanie na szczycie wieży w Pekinie, a później ruszy w drogę po kraju. Szczegóły sztafety mają zostać podane, gdy pochodnia znajdzie się już w Chinach.

W przyszłorocznych igrzyskach rywalizować będzie ok. 2900 sportowców z ponad 80 krajów.