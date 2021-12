Polki by awansować do rundy zasadniczej będą musiały wygrać we wtorek w ostatniej kolejce spotkań z wicemistrzem Afryki Kamerunem (początek godz. 18). Reprezentacja Federacji Rosyjskiej zapewniła już sobie udział w drugiej fazie turnieju.

Tytułu broni Holandia, która przed dwoma laty w Japonii pokonała w meczu o złoto Hiszpanię 30:29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się wtedy lepsza od Norwegii 33:28.