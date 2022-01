Polak stracił pozycję lidera. Z dwoma punktami na koncie zajmuje drugie miejsce przed czterema arcymistrzami - Carlsenem, Węgrem Richardem Rapportem, Rosjaninem Andriejem Jesipienko i ubiegłorocznym zwycięzcą Holenderem Jordenem van Foreestem - legitymującymi się takim samym dorobkiem.

Poniedziałkowa partia na szczycie prowadzących po dwóch rundach arcymistrza z Wieliczki, 13. w rankingu FIDE, który grał białymi, z aktualnym mistrzem świata i liderem rankingu FIDE, zakończyła się remisem po 38 posunięciach i trzech i pół godzinach gry. Polak w żadnym jej momencie nie był zagrożony przegraną, ale też nie zdołał znaleźć drogi do zwycięstwa z norweskim arcymistrzem, z którym już nie raz wygrywał w ostatnich latach.

Na pewno Janek miał szansę. Jeśli chodzi o debiut, to dostał pozycję, która dawała nadzieje, żeby próbować walczyć o przewagę. Natomiast mistrz świata cały czas grał bardzo solidnie. Norweg wybrał dzisiaj debiut pokazujący, że nie chciał przeprowadzać jakiejś ostrej akcji. Wiadomo, gra czarnymi zawsze przynosi jakiś element ryzyka. Duda dostał całkiem niezłą szansę, żeby próbować rozwijać swoją przewagę. W kluczowym momencie wybrał jednak nienajlepszą możliwość. Właściwie cała partia balansowała na granicy, czy Janek będzie w stanie zrobić coś więcej w tej przyjemnej pozycji, czy raczej będzie to zmierzało do remisowego końca. W momencie, kiedy nie wykorzystał tej jednej szansy, potem już niewiele dało się zrobić - skomentował arcymistrz Radosław Wojtaszek, czterokrotny, w tym aktualny, mistrz Polski.

Był to trzeci remis Dudy z Carlsenem w jego czwartym występie w Wijk aan Zee. Porażki z mistrzem świata doznał w 2019 roku, debiutując w słynnym turnieju.

We wtorek w 4. rundzie przeciwnikiem najlepszego polskiego arcymistrza, grającego czarnymi, będzie lider szachistów Azerbejdżanu, dziewiąty w światowym rankingu Szachrijar Mamiedjarow, który dotychczas zremisował wszystkie trzy swoje partie.

Turniej Tata Steel Chess potrwa do 30 stycznia. Dni przerwy zaplanowano na 19, 24 i 27 stycznia. 14 czołowych arcymistrzów rywalizuje w bezpośrednich partiach w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Tempo gry to 100 minut na pierwsze 40 ruchów, 50 minut na następne 20 posunięć i 15 minut na dokończenie pojedynku. Od początku partii obowiązuje 30-sekundowy dodatek po każdym ruchu.