Iran jest targany demonstracjami przeciwko duchownym przywódcom kraju od połowy września, kiedy to 22-letnia irańska Kurdyjka Mahsa Amini zmarła w areszcie policji moralności, która zatrzymała ją za „nieodpowiedni strój”.

Irańskie serwisy informacyjne Khabarvarzeshi i Etemad w doniesieniach poinformowały, że Sara Khadem brała udział w mistrzostwach świata FIDE w szachach szybkich i błyskawicznych w Ałmatach w Kazachstanie bez hidżabu – chusty na głowie, obowiązkowej części stroju dla kobiet w Iranie.

Zdjęcia opublikowane przez oba portale pokazały 25-letnią zawodniczkę bez nakrycia głowy podczas turnieju. Khabarvarzeshi zamieścił również jej zdjęcie w chustce na głowie, ale nie podano, czy zostało to zrobione na tym samym wydarzeniu. Sama zainteresowana nie skomentowała tych doniesień.

Khadem według strony internetowej Międzynarodowej Federacji Szachowej zajmuje 804. miejsce na świecie. Witryna wymieniła ją jako uczestniczkę MŚ, zarówno w szachach szybkich, jak i błyskawicznych.

Protesty stanowią jedno z najpoważniejszych wyzwań dla przywódców Iranu od czasu rewolucji z 1979 roku. Zjednoczyły Irańczyków ze wszystkich środowisk, w tym zagranicznych.

Kobiety odegrały znaczącą rolę w demonstracjach, zdejmując, a w niektórych przypadkach paląc chusty. Protestujący duże wsparcie otrzymali ze strony irańskich sportowców, jak i samych mężczyzn.

W październiku Elnaz Rekabi, która startowała w zawodach we wspinaczce sportowej w Korei Południowej bez chusty na głowie, później powiedziała, że uczyniła to nieumyślnie. W listopadzie irańska łuczniczka powiedziała, że nie zauważyła, jak jej hidżab spadł podczas ceremonii wręczenia nagród w Teheranie. To także powszechnie uznano za wyraz poparcia dla protestujących.

W komentarzach przekazanych przez państwowe media w listopadzie irańska wiceminister sportu Maryam Kazemipour powiedziała, że niektóre irańskie zawodniczki działały wbrew islamskim normom, a następnie przeprosiły za swoje czyny.

Kilka narodowych drużyn sportowych powstrzymało się od śpiewania hymnu narodowego. Tak było w przypadku pierwszego meczu reprezentacji Iranu, z Anglią, na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze. Hymn próbowali zakrzyczeć niektórzy kibice zgromadzeni na Khalifa International Stadium, pokazywali też kciuki skierowane w dół. Piłkarze natomiast zachowali ciszę. Irańska telewizja przerwała transmisję na czas hymnu. Po reprymendzie ze strony władz piłkarze przed kolejnymi meczami mundialu zaśpiewali już ojczysty hymn.

Władze irańskie ostro starają się tłumić protesty. Według danych agencji HRANA w protestach życie straciło już 507 osób, w tym 69 niepełnoletnich, a ponad 17 tysięcy aresztowano. Zginęło też ponad 66 funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa.

Dwóch demonstrantów zostało już straconych, a wszystko wskazuje na to, że co najmniej 26 innych spotka ten sam los. Amnesty International nazwało to „sfingowanymi procesami”.