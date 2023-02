Niedzielna partia klasyfikowanego na 21. miejscu w rankingu światowym 24-letniego szachisty z Wieliczki z urodzonym w Armenii, najstarszym w stawce 40-letnim Aronianem (17. FIDE) była najkrótsza tego dnia i zakończyła się po 31 posunięciach. Wcześniej obydwaj dwukrotnie rywalizowali w partiach klasycznych (m.in. na olimpiadzie szachowej w Batumi w 2018 r.) i obydwa pojedynki także nie przyniosły rozstrzygnięcia.

Aronian zawsze jest niewygodnym przeciwnikiem, tutaj jest liderem turnieju, więc dzisiejszy remis na pewno nie jest złym wynikiem. Jankowi udało się go zaskoczyć, postawić pozycję, która stwarzała mu problemy taktyczne do rozwiązania. Podział punktów z groźnym rywalem, który dobrze wystartował w turnieju, to powód do satysfakcji. Udało się go dzisiaj postraszyć - ocenił dla PAP Kamil Mitoń, trener Dudy, towarzyszący mu w Duesseldorfie.

Przegrana polskiego szachisty na inaugurację turnieju

Na inaugurację turnieju najlepszy polski szachista przegrał czarnymi z urodzonym na Filipinach reprezentantem USA Wesleyem So (8. FIDE), w drugiej rundzie zremisował z wiceliderem światowego rankingu Janem Niepomniaszczim, który wystąpi w meczu o mistrzostwo globu z Chińczykiem Dingiem Lirenem (7 kwietnia – 1 maja, Astana), a w trzeciej podzielił punkt z innym Rosjaninem, także grającym pod flagą FIDE, Andriejem Jesipienką.

Trudno się wchodzi w turniej po długim okresie bez rozgrywania partii klasycznych. Zaczęło się pechowo, bo Janek przestawił posunięcia w debiucie i przegrał tę pierwszą partię. Bardzo rzadko taki błąd sie zdarza, może raz na sto, dwieście partii, a tu przytrafił się ”na dzień dobry" w silnym turnieju. Po takiej porażce zawsze ciężko z psychologicznego punktu widzenia kontynuować rywalizację. Jednak z Niepomniaszczim Duda odpowiednio zareagował. Na pewno udało się postawić przed rywalem problemy, ale ten, mimo przewagi przeciwnika, je rozwiązał poświęcając bardzo wiele czasu, by znaleźć dokładne wyjście z zagrożenia. W trzeciej partii, grając czarnymi, Janek też przeważał i sprawiał problemy, ale skończyło się podziałem punktu. Szkoda przede wszystkim tej pierwszej partii" - dodał arcymistrz Mitoń.

Pozostałe niedzielne pojedynki także zakończyły się remisami.

Tuż przed półmetkiem turnieju, po czterech z dziewięciu rund, liderem jest Aronian, który o pół punktu wyprzedza So i najmłodszego z uczestników, 16-letniego Dommaraju Gukesha z Indii.

Poniedziałek będzie jedynym dniem przerwy w rywalizacji. We wtorek w 5. rundzie Duda zmierzy się czarnymi z Hinddusem Rameshbabu Praggnanandhaą, który także zgromadził 1,5 pkt.

Do soboty 25 lutego 10 arcymistrzów rywalizować będzie w hotelu Hyatt Regency w Duesseldorfie w bezpośrednich partiach w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Tempo gry to 120 minut na pierwsze 40 ruchów, 60 minut na następne 20 posunięć i 15 minut na dokończenie pojedynku. Od 61. posunięcia obowiązuje 30-sekundowy dodatek po każdym ruchu.

Impreza jest pierwszym od blisko czterech lat prywatnie organizowanym superturniejem w Niemczech. Głównym sponsorem jest WR Events GmbH, firma zajmująca się organizacją imprez i konferencji. Pula nagród wynosi 130 tysięcy euro. Trzej pierwsi w klasyfikacji otrzymają - odpowiednio - 40, 25 i 15 tys., a ostatni zawodnik - 5 tys. euro.