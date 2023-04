Rolińska to wielokrotna mistrzyni Polski, dwukrotna mistrzyni świata i Europy w karabinie małokalibrowym, a także pierwsza polska olimpijka w strzelectwie - rywalizowała w Meksyku w 1968 roku i w Monachium w 1972 roku.

Obecnie jest trenerką Bartnika, mistrza świata z 2018 roku i mistrza Europy z 2019 roku.

"Nie ma różnicy między trenowaniem kobiet a mężczyzn, chodzi o charakter. Miałam szczęście, że trafiłam na Tomka" - podkreśliła laureatka.

Trenerem roku za osiągnięcia w pracy z zawodniczkami drugi raz z rzędu nagrodzony został Tomasz Kryk, szkoleniowiec polskiej kadry kajakarek.

"Dziękuję komisji za to wyróżnienie, które jest wyróżnieniem dla całej drużyny. Stworzyliśmy zespół, liczący w tym momencie 12 osób. Pięć medali olimpijskich, krążki mistrzostw świata osładzają codzienną pracę. To nie jest poświęcenie, to nie jest ciężkie. To praca jak każda inna" - powiedział.

Nagrodę za całokształt pracy z zawodniczkami otrzymał były trener Justyny Kowalczyk-Tekieli Aleksander Wierietelny.

Celem konkursu "Trenerka roku" jest popularyzacja sportu kobiet, wzmocnienie ich pozycji w sporcie oraz promowanie wybitnych indywidualności trenerskich.

"Za kilka dni kończy się kadencja naszej komisji. Chciałabym podziękować członkiniom za współpracę i duże wsparcie, a także prezesowi PKOl Andrzejowi Kraśnickiemu. Kobiety mają wiele sukcesów, ale w gremiach decyzyjnych w strukturach sportowych nie mają głosu. Mam nadzieję, że w najbliższych latach to się zmieni. Od ponad 20 lat komisja obserwuje to, co się dzieje, próbuje wprowadzać zmiany, które są zgodne z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, ale u nas niestety jest bardzo duży opór. Perspektywa patrzenia na sport przez kobiety jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że współpraca kobiet i mężczyzn będzie motorem napędowym postępu w sporcie" - podsumowała przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet PKOl Grażyna Rabsztyn.