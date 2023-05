Organizatorzy World Cup Brasil Ultra Tri dla uczestników zawodów nie przewidzieli żadnych nagród. Nawet zwycięzca nie otrzymał ani grosza.

Reklama

Co więcej Karaś musiał zapłacić równo wartość prawie 10 tysięcy złotych wpisowego. Biorąc pod uwagę, że przygotowania do startu pochłonęły spore nakłady, to można stwierdzić, że Polak na swoim wielkim wyczynie stracił finansowo.