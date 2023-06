W taekwondo startował w Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021), zajmując w rywalizacji w „Kraju Kwitnącej Wiśni” siódme miejsce w kategorii +80 kg. Próbował też zakwalifikować się do Tokio w kajakarstwie, ale ta próba nie była udana.

Teraz, na nieco ponad rok do igrzysk w Paryżu, pomysł rywalizacji na wodzie w kajakach ponownie odżył.

Celem jest kolejny występ olimpijski, zakwalifikowanie się do Paryża. "Moja" konkurencja w kajakarstwie - sprint została wycofana z programu przyszłorocznych igrzysk, więc zastanawiam się co robić i patrzę na inne możliwości. Pracuję bardzo, bardzo ciężko także na treningach taekwondo. Jedna, dwie, trzy, a nawet dziesięć dyscyplin, to nie ma dla mnie znaczenia – powiedział w rozmowie z portalem olympics.com słynny sportowiec z Tonga.

Taufatofua zyskał światową sławę nie podczas letniej olimpiady w Rio de Janeiro, choć tam zwrócił na siebie uwagę egzotycznym strojem z liści palmy, ale podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia zimowych igrzysk w Pjongczangu w 2018 r. Mimo niskich temperatur niósł tongijską flagę ubrany tylko w tradycyjną ta'ovalę - opaskę na biodrach. W takim samym stroju wystąpił również w 2021 roku w Tokio, ale tam, podobnie jak w Brazylii, temperatura podczas uroczystości otwarcia była jak najbardziej odpowiednia dla takiego stroju.

W Pjongczangu, w zimowej rywalizacji olimpijskiej wystąpił w narciarstwie klasycznym.