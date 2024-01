Niedawno na ekrany kin wszedł nowy film z udziałem Cezarego Pazury pt. "Fuks 2". Po promocji obrazu aktor spakował walizki i wybrał się na zasłużone wakacje. Do Australii zabrał ze sobą oczywiście liczną rodzinkę. Poza zwiedzaniem urokliwego Melbourne, Edyta Pazura i jej ukochany udali się z dziećmi na ćwierćfinałowy mecz w ramach turnieju Australian Open.

Emocji było co niemiara. Z Daniłem Miedwiediewem zmierzył się Polak Hubert Hurkacz. Choć bijący rekordy polski tenisista niestety przegrał z Rosjaninem, to trafiając do najlepszej ósemki wielkoszlemowego turnieju i tak osiągnął największy sukces w swojej karierze.

Cezary Pazura kibicował też Idze Świątek. Zawodniczka nie może zaliczyć swojego występu na tegorocznym Australian Open do udanych. Liderka rankingu WTA dość niespodziewanie odpadła już w 3. rundzie turnieju, przegrywając z Czeszką Lindą Noskovą (50. WTA) 6:3, 3:6, 4:6.