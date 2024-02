Singapurczyk ustanowił nowy rekord

Kaushik pobił rekord ustanowiony miesiąc wcześniej przez Leonida Ivanovica z Serbii, kiedy zwyciężył bułgarskiego arcymistrza Miłko Popczewa - podaje strona Chess.com. Ivanovic również ma osiem lat, ale jest o pięć miesięcy starszy od Ashwatha.

To było naprawdę ekscytujące i niesamowite uczucie. Czułem się dumny z mojej gry i tego, jak grałem, zwłaszcza że w pewnym momencie byłem w gorszej sytuacji, ale udało mi się z tego wyjść -powiedział młody szachista.

Ośmiolatek zajął 12. miejsce

Ashwath w dniu zwycięstwa nad polskim arcymistrzem miał osiem lat, sześć miesięcy i 11 dni. Nauczył się grać w szachy w wieku czterech lat i został mistrzem świata Under-Eight Rapid w 2022 roku.

Sam się tego nauczył, grając ze swoimi dziadkami - powiedział jego ojciec, Kaushik Sriram.

To surrealistyczne, ponieważ w naszych rodzinach nie ma tak naprawdę żadnej tradycji sportowej. Każdy dzień to nowe odkrycie, a my czasami potykamy się w poszukiwaniu właściwej ścieżki dla niego - dodał.

Ashwath zakończył turniej na 12. miejscu, przegrywając w ostatniej partii z międzynarodowym mistrzem Harrym Grieve z Anglii. Turniej wygrał reprezentujący Niemcy, Witalij Kunin.