Rudziński i Chmara zamiast Babiarza

O kulisach sprawy informuje "Przegląd Sportowy Onet". Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce odbędą się w najbliższy weekend. Transmisję z zawodów na swoich antenach przeprowadzi Telewizja Publiczna. Wydarzenia w stolicy Hiszpanii skomentują Marek Rudziński i Sebastian Chmara. Tym razem nie usłyszymy głosu Przemysława Babiarza, który jest jednym z najbardziej znanych i cenionych dziennikarzy zajmujących się w telewizji lekkoatletyką.

Reklama

Babiarz pokutuje za stare grzechy

Według informatorów "Przeglądu Sportowego Onet" pracujących na Woronicza Babiarz w TVP jest odsuwany na boczny tor. Kwiatkowski nadal nie wybaczyły mu słów, które wypowiedział podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Babiarz prawie rok temu został zawieszony, po tym jak powiedział o utworze Johna Lennona "Imagine", że to "wizja komunizmu".

Reklama

Po tych słowach wybuchła burza. Babiarz został odsunięty od komentowania igrzysk. Za dziennikarzem wstawili się koledzy z pracy oraz telewidzowie. Ostatecznie decyzja została cofnięta, ale jak informuje "Przegląd Sportowy Onet" "grzechy" nie zostały zapomniane.

Szef TVP Sport nie ufa Babiarzowi

Odsunięcie Babiarza od komentowania zbliżających się zawodów w Madrycie jest pokłosiem afery sprzed roku.Kuba (Kwiatkowski) nie chce żadnych politycznych wycieczek podczas transmisji sportowych i Babiarzowi zwyczajnie nie ufa - mówi w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" od jeden z pracowników TVP Sport.

Głos w sprawie zabrał Kwiatkowski. Nie jest tajemnicą, że Marek Rudziński do nas dołączył. Mamy dwóch komentatorów wiodących od lekkiej atletyki. W mojej ocenie zarówno Marek, jak i Przemek Babiarz prezentują taki sam poziom. To jest indywidualna ocena, kto woli kogo słuchać. Dlatego zapadła decyzja, że na te zawody zostanie wysłana tylko jedna para komentatorów: są to Marek Rudziński i Sebastian Chmara. Przez wiele ostatnich lat Przemek był jedynym wiodącym komentatorem. Teraz po dołączeniu do nas Marka siłą rzeczy nasza oferta lekkoatletyczna musi być podzielona pomiędzy nich dwóch. Teraz takie decyzje zostały podjęte przez redakcję. Rozmawiałem na ten temat z Przemkiem, ale nie będę komentował publicznie swoich prywatnych rozmów - tłumaczy "Przeglądowi Sportowemu Onet" dyrektor TVP Sport.

Po odsunięciu Babiarza aż huczy na korytarzach w TVP

Natomiast Babiarz nabrał wody w usta. Taka decyzja została mi przekazana, ale nie będę tej sprawy komentował - powiedział komentator. Decyzja o odsunięciu Babiarza od komentowania mistrzostw Europy w Madrycie jest za to szeroko komentowana przez kolegów i koleżanki z pracy dziennikarza. Na korytarzach TVP aż huczy. Pracownicy stacji są w dużej części zaskoczeni traktowaniem najbardziej znanego i cenionego komentatora lekkiej atletyki w Polsce - podkreśla "Przegląd Sportowy Onet".