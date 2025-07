Tenis: Turniej Wimbledon - mecz 1/2 finału gry pojedynczej: Iga Świątek - Belinda Bencic

Świątek i Bencic po raz pierwszy dotarły do półfinału w Londynie. Szwajcarka w najlepszej czwórce Wielkiego Szlema wystąpiła jeszcze w US Open 2019. Nigdy nie grała w finale. 24-latka z Raszyna to natomiast pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa (cztery razy French Open i raz US Open). Początek meczu o godz. 15.40. Transmisja w Polsat Sport 1.

Piłka nożna: Eliminacje Ligi Europy UEFA - mecz 1. rundy: Legia Warszawa - FK Aktobe

Legia jako pierwsza drużyna z Polski rozpoczyna walkę w kwalifikacjach europejskich pucharów. W pierwszej rundzie zmierzy się z FK Aktobe. Będzie to debiut w meczu o stawkę dla nowego trenera "wojskowych" Edwarda Iordanescu. Początek meczu o godz. 21.00. Transmisja w TVP Sport.

Sport w TV - czwartek 10 lipca (na żywo)