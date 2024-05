Stało się to możliwe, bowiem z wystawienia swojego zawodnika zrezygnowała szwedzka federacja żeglarska, a Polska była pierwsza na liście rezerwowych.

Reklama

Rekomendacja dla Michała Krasodomskiego

Zespół ds. przygotowań olimpijskich PZŻ rekomendował do startu w igrzyskach Michała Krasodomskiego, a dziś Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego tę rekomendację zatwierdził.

Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk) bardzo dobrze spisał się w kwietniowych Last Chance Regatta w Hyeres. Te regaty były ostatnią szansą na uzyskanie olimpijskiej kwalifikacji. Michałowi niewiele zabrakło do szczęścia. W regatach zajął świetne czwarte miejsce, ale do zdobycia były tylko trzy przepustki.

Reklama

Procedura powołania zawodnika rezerwowego

Kiedy okazało się, że Szwedzi nie wyślą na igrzyska swojego reprezentanta w klasie IlCA 7, rozpoczęła się procedura powołania zawodnika rezerwowego. Światowa Federacja Żeglarska World Sailing po konsultacjach z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim oficjalnie potwierdziła, że miejsce to należy się Polsce, a Polski Związek Żeglarski potwierdził, że z przysługującego mu prawa skorzysta.

Oficjalna nominacja i igrzyska zamiast wakacji

Reklama

Wczoraj zespół ds. przygotowań olimpijskich PZŻ rekomendował Michała Krasodomskiego do startu w igrzyskach. Dziś, decyzją Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego, rekomendacja zmieniła się w oficjalną imienną nominację i polski żeglarz zamiast na wakacje pojedzie na igrzyska.

Zarząd zatwierdził też wcześniejsze rekomendacje dotyczące Agaty Barwińskiej (klasa ILCA 6), Julii Damasiewicz (Formula Kite kobiet), Maksymiliana Żakowskiego (Formula Kite mężczyzn). Nominacje te muszą zostać jeszcze oficjalnie zatwierdzone przez Polski Komitet Olimpijski.

Znamy więc już cały skład żeglarskiej reprezentacji Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki (AZS AWFiS Gdańsk / AZS Poznań) – klasa 49er

Aleksandra Melzacka i Sandra Jankowiak (YKP Gdynia / AZS Poznań) – klasa 49erFX

Paweł Tarnowski (Sopocki Klub Żeglarski) – klasa iQFoil mężczyzn

Maja Dziarnowska (Sopocki Klub Żeglarski) – klasa iQFoil kobiet

Julia Damasiewicz (AZS Poznań) – klasa Formula Kite kobiet

Maks Żakowski (AZS Poznań) – klasa Formula Kite mężczyzn

Agata Barwińska (SSW MOS Iława) – klasa ILCA 6

Michał Krasodomski (AZS AWFiS Gdańsk) – klasa ILCA 7

Żeglarska rywalizacja na igrzyskach w Paryżu

Żeglarska rywalizacja w ramach igrzysk olimpijskich Paryż 2024 odbędzie się w Marsylii. Pierwsze wyścigi zaplanowano na 28 lipca, a ostatnie medale wręczone zostaną 8 sierpnia.