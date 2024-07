Według MKOl wszelkie doniesienia na ten temat nie mają żadnych podstaw.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach i cały ruch olimpijski z wielkimi nadziejami oczekuje na rozpoczęcie letnich igrzysk 26 lipca - dodano.

Druga tura wyborów we Francji już w niedzielę

Francuski magazyn "Le Point" już wcześniej spekulował, że Bach do połowy lipca wyznaczył sobie termin ws. ewentualnej decyzji o odwołaniu olimpijskich zmagań, a podstawą do tego miałby być wynik pierwszej tury wyborów parlamentarnych, w której zwyciężyło skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe, a porażki doznał centrowy obóz prezydenta Emmanuela Macrona. Po drugiej turze, zaplanowanej na niedzielę, wyjaśni się skala zmian, do jakiej dojdzie we Francji.

Organizatorzy igrzysk ogłosili, że będą prowadzić dochodzenie w celu zbadania źródła fałszywych doniesień o odwołaniu imprezy. Minister sportu Amelie Oudea-Castera napisała na platformie X: Nasze igrzyska odbędą się w Paryżu w zaplanowanym terminie. Przygotowywaliśmy je latami. Przyniosą szczęście całemu światu i dumę naszemu krajowi, a doniesienia o możliwym odwołaniu zawodów określiła jako nieprzyzwoite.