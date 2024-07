Łóżka są tego samego typu co w Tokio przed trzema laty i nasi sportowcy narzekali na ich niewygodne materace. Dlatego tym razem zdecydowaliśmy się zabrać do Paryża tyle materacy, aby starczyło dla każdego sportowca i działacza według ich życzeń. W sumie będzie to ok. 160 sztuk i większość z nich bardzo miękkie - wyjaśnił szef d/s transportu sprzętu przy duńskiej konfederacji sportu (DIF) Niclas Bjaaland.

Duńczycy zadbają o komfortowy sen

Podkreślił że analizy DIF z poprzedniej olimpiady w Tokio wykazały, że sportowcy narzekali również na niespokojny i zbyt krótki sen lub jego brak z powodu porannego słońca, więc tym razem ciężarówki reprezentacji Danii zabiorą ze sobą grube, czarne zasłony.

Są dopasowane rozmiarem do każdego okna w pomieszczeniach gdzie będą mieszkać nasi sportowcy - powiedział Bjaaland.

Reprezentacja Danii liczy 124 sportowców, którzy będą rywalizować w 20 dyscyplinach.