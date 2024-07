W ciągu ostatnich kilku tygodni Kawhi przygotowywał się do igrzysk olimpijskich i przeszedł kilka solidnych treningów w Las Vegas. Czuł się gotowy do rywalizacji. Trzeba jednak uszanować fakt, federacja i Clippers uznały, że w jego najlepszym interesie leży spędzenie reszty lata na przygotowaniach do nadchodzącego sezonu zamiast na uczestnictwie w igrzyskach olimpijskich w Paryżu - głosi oświadczenie Amerykańskiej Federacji Koszykówki.

Reklama

33-letni Leonard, który opuścił 12 z 14 ostatnich meczów Clippers w zeszłym sezonie z powodu zapalenia prawego kolana, miał zadebiutować w igrzyskach. W 12-osobowej gwiazdorskiej kadrze na olimpijskiej turniej zastąpi go Derrick White z Boston Celtics.

W paryskich igrzyskach Amerykanie zmierzą się w grupie z Serbią, Sudanem Południowym i Portoryko.