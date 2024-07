213 sportowców liczy skład polskiej reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Paryżu - poinformował w poniedziałek Polski Komitet Olimpijski (PKOl). Po raz pierwszy w historii w biało-czerwonych barwach wystartuje więcej kobiet - 113, niż mężczyzn - 100.

Polski Komitet Olimpijski (PKOl) w tym roku stosunkowo późno opublikował oficjalny skład olimpijskiej reprezentacji. Wynika to jednak z chęci uniknięcia sytuacji, która miała miejsce trzy lata temu w Tokio, gdy w związku z zamieszaniem ze zgłaszaniem zawodników przez Polski Związek Pływacki i PKOl część kadry pływackiej nie mogła wystartować i musiała wrócić do kraju.

Najwięcej Polaków startowało w Moskwie

Do Paryża pojedzie nieco liczniejsza polska ekipa niż do Tokio, gdzie zaprezentowało się 211 biało-czerwonych. Jest to m.in. rezultat kwalifikacji obu siatkarskich drużyn, po raz pierwszy od 2008 roku.

W składzie znalazło się m.in. 65 lekkoatletów oraz 20 pływaków z Polski.

Najwięcej - 306 sportowców - startowało w 1980 roku w Moskwie. 288 osób pojechało do Monachium (1972), a 263 w 2008 roku do Pekinu. Osiem lat temu w Rio de Janeiro wystąpiło 235 reprezentantów Polski.

Od 2000 roku, gdy olimpijska rywalizacja toczyła się w Sydney, a Polskę reprezentowało 193 sportowców, biało-czerwona kadra w każdej edycji liczy ponad 200 zawodników.

Włoszczowska i Radwańska były przed Włodarczyk

Włodarczyk jest trzecią kobietą, która poniesie polską flagę podczas ceremonii otwarcia letnich igrzysk, a czwartą przy uwzględnieniu również zimowych. Trzy lata temu w Tokio, gdzie po raz pierwszy w biało-czerwonej ekipie funkcję chorążych pełniły dwie osoby, flagę niosła Maja Włoszczowska. Agnieszka Radwańska niosła ją w Londynie, a snowboardzistka Paulina Ligocka w Turynie.

Zamojski, który w Paryżu będzie rywalizował z kolegami w koszykówce 3x3, jest pierwszym reprezentantem koszykówki, który będzie chorążym. W Tokio funkcję tę pełnił pływak Paweł Korzeniowski.

Spośród sportowców, którym przypadł zaszczyt niesienia polskiej flagi podczas defilady otwierającej letnie igrzyska, najwięcej było zapaśników, lekkoatletów, ale tylko sztangista Waldemar Baszanowski - dwukrotny (1964-68) mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów - trzykrotnie był chorążym.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca, a zakończą 11 sierpnia.