Linette i Fręch mecz rozpoczną w piątkowy wieczór i po jego zakończeniu miałby wielki problem z dotarciem do stolicy Francji. Z powodu ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich władze Paryża w godzinach 19-24 zamknęły przestrzeń powietrzną nad miastem.

Reklama

Miliarder "dostarczy" tenisistki do Paryża

Linette w mediach społecznościowych zapytała, co się robi w takich sytuacjach. Ej, co się robi, kiedy nie ma się znajomych z Private Jetem, a WTA przesuwa Ci finałowy mecz, przez co nie masz szans dolecieć do Paryża na Igrzyska przed zamknięciem strefy powietrznej? Z Magdą Fręch czekamy na Wasze tipy.

Z odpowiedzią, a raczej pomocą pospieszył polski miliarder. Proszę o DM ze szczegółami i spróbuję pomóc - napisał pod postem tenisistki szef InPostu, Rafał Brzoska.