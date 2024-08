Według zasad, mieszkanie w nagrodę należy się tylko złotym medalistom, a Julia Szeremeta zdobyła srebro. "Super Express" zaczął jednak akcję nacisku na rząd, by polską zawodniczkę potraktować jak wygraną.

Tomaszewski: Jej się należy złoty medal

W akcję tabloidu włączył się Jan Tomaszewski. Jej się należy złoty medal jak psu zupa!A w związku z tym należy jej się mieszkanie. To, że ona wystąpiła przeciwko takiej osobie, to jest wina PKOl-u i kierownictwa ekipy. Z góry było wiadomo, że z tą osobą nasza dziewczyna przegra. A jedna rywalka przecież odmówiła walki z nią. Nikt nie miałby do Julki pretensji, gdyby odmówiła walki z tą osobą - mówi legendarny bramkarz.

Reklama

Jego zdaniem, zarówno rywalka Szeremety, Tajwanka Lin Yu-Ting, jak i Imane Khalif z Algierii nie powinny być dopuszczone do igrzysk. Dopuszczenie tych dwóch pań, które ja widać na oko mają przewagę męskich chromosomów, jest tylko w gestii szefa MKOl Bacha. No i to Bachło. Mam nadzieje, że to się zmieni, choć niestety świat idzie w złym kierunku - podsumowuje Tomaszewski.