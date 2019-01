O Kapustce głośno zrobiło się podczas Euro 2016. Młody Polak przebojem wdarł się do reprezentacji Adama Nawałki i pokazał, że drzemie w nim ogromny potencjał. Niestety po turnieju we Francji jego kariera nie potoczyła się najlepiej. Transfer do angielskiego Leicester City okazał się totalnym niewypałem. Obecnie 22-latek gra w barwach belgijskiego Oud-Heverlee Leuven.

Ostatnio Kapustka nie może pochwalić się żadnymi wielkimi sportowymi dokonaniami, ale teraz głośno zrobiło się o nim z innego powodu. Piłkarz nagrał singiel, który można obejrzeć w internecie. Naszym zdaniem jednak były reprezentant Polski mimo wszystko zdecydowanie lepiej radzi sobie na boisku niż przed mikrofonem.