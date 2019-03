Podopieczne trenera Miłosza Stępińskiego w poniedziałek zagrają z Holandią, a dwa dni później rozegrają mecz, którego stawką będzie konkretne miejsce w zawodach.

Biało-czerwone z Hiszpankami będą rywalizowały w ruszających jesienią eliminacjach do ME 2021. W grupie D zagrają też Czechy, Azerbejdżan i Mołdawia. Zwycięzcy grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do finałów bezpośrednio. Pozostałe sześć zespołów z drugich pozycji zagrają w barażach o trzy ostatnie „przepustki” do mistrzostw Europy. Stawkę 16 finalistów uzupełni gospodarz Anglia. W kwalifikacjach wystąpi 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Tytułu bronić będą Holenderki.

W ramach przygotowań do eliminacji Polki zmierza się 5 kwietnia w Lublinie z Włoszkami, a cztery dni później na wyjeździe z Finkami. Na czerwiec planowane jest wyjazdowe spotkanie ze Słowacją.

Terminarz Polski w eliminacjach do EURO 2021:

3 września 2019 Czechy – Polska 12 listopada 2019 Polska – Hiszpania 7 marca 2020 Polska – Mołdawia 11 marca 2020 Azerbejdżan – Polska 10 kwietnia 2020 Polska – Azerbejdżan 14 kwietnia 2020 Mołdawia – Polska 9 czerwca 2020 Hiszpania – Polska 22 września 2020 Polska – Czechy