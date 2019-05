Wcześniej Raiola został zawieszony także na trzy miesiące, ale tylko przez Włoski Związek Piłki Nożnej. Menedżer odwołał się od tej decyzji do FIFA, teraz nie może przeprowadzać transferów nie tylko na rynku włoskim, ale na całym świecie.

51-letni Włoch nie poczuwa się do odpowiedzialności, twierdzi, że jest niewinny, a sprawa ma podtekst polityczny. Uważa, że ukarano go na podstawie fałszywych oskarżeń, które sfingowali jego konkurenci. Raiola potwierdził, że zaskarży decyzję FIFA do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

Jeżeli CAS utrzyma decyzję FIFA w mocy, Raiola nie będzie mógł działać w zbliżającym się okienku transferowym. To opóźni planowane przejścia kilku jego podopiecznych, m.in. Francuza Paula Pogby, Szweda Zlatana Ibrahimovica czy Holendra Matthijsa de Ligta.

Raiola jest menedżerem także m.in. Włochów Mario Balotellego i Marco Verrattiego czy Holendra Justina Kluiverta.