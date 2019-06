Król strzelców mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku spędził w Monachium dwa lata na wypożyczeniu z Realu. Rozegrał w barwach Bayernu 67 meczów, w których zdobył 15 bramek i miał 20 asyst. Został mistrzem kraju w 2018 i 2019 roku, do tego drugiego triumfu dokładając także Puchar Niemiec.

"Dziękuję Jamesowi w imieniu Bayernu Monachium za dwa lata wypełnione sukcesami. Miał on przy nich duży udział" - powiedział szef bawarskiego klubu Karl-Heinz Rummenigge, cytowany w komunikacie.

Kolumbijczyk nie grał w pierwszym zespole tak często, jakby sobie tego życzył. Wiele tygodni opuścił z powodu kontuzji, ale też nie cieszył się zaufaniem chorwackiego trenera Niko Kovaca, który objął zespół latem ubiegłego roku.

Na razie nie wiadomo, czy pomocnik powróci do Realu, czy też trafi do innego klubu. Zainteresowanie sprowadzeniem go miały wyrazić Napoli i Juventus Turyn.

"To były dla mnie niezapomniane lata i zawsze czułem się tutaj dobrze. Zabiorę ze sobą wspaniałe wspomnienia, a Bayernowi życzę wszystkiego najlepszego na przyszłość" - powiedział Rodriguez.

Z monachijskiego zespołu, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, po tym sezonie odeszli też Holender Arjen Robben, Francuz Franck Ribery oraz Brazylijczyk Rafinha.