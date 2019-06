Muhar przez niemal całą swoją karierę był związany z Dinamem Zagrzeb, a na początku sezonu 2017/18 przeszedł do Interu Zapresic, w którym występował przez blisko dwa lata. Jak przyznał zawodnik, do przejścia do Lecha zachęcił go były szkoleniowiec "Kolejorza" Nenad Bjelica.

"Przed podjęciem decyzji długo rozmawiałem z trenerem Bjelicą i opisywał Lecha w samych pozytywnych słowach. Wręcz namawiał mnie na ten ruch. Mam nadzieję, że szybko wpasuję się w zespół i będę walczył o trofea" - powiedział Chorwat cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Dyrektor sportowy Lecha Tomasz Rząsa uważa, że głównym atutem piłkarza są warunki fizyczne.

"Na boisku występuje jako defensywny pomocnik i wyróżnia się skuteczną grą w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem oraz regulowaniem tempa gry swojego zespołu. Oprócz wypełniania zadań czysto defensywnych jest także aktywny w ofensywie. Posiada bardzo dobre uderzenie zza pola karnego" - podkreślił.

Chorwacki pomocnik jest drugim piłkarzem, który dołączył do zespołu Lecha przed nowym sezonem. Wcześniej poznański klub zakontraktował holenderskiego bramkarza, Mickey'a van der Harta.

Lechici, którzy poprzedni sezon zakończyli na ósmym miejscu, przygotowania do rozgrywek rozpoczną 13 czerwca.