Sezony 2019/2020 i 2020/2021 będą nosiły nazwę PKO Ekstraklasa.

"Zmiana nazwy rozgrywek to efekt naszej trójstronnej umowy z PKO Bankiem Polskim i Totalizatorem Sportowym. W ramach trzyletniej współpracy, w tym sezonie następuje zamiana ról naszych najważniejszych partnerów i PKO Bank Polski zastąpi markę LOTTO jako partner tytularny ligi. To pierwszy tego typu sponsoring rozgrywek piłkarskich w Polsce spośród instytucji finansowych, choć w Europie mamy takie pozytywne przykłady, choćby w Lidze Mistrzów, Premier League czy w La Liga. Tym bardziej cieszy nas, że w rozgrywki Ekstraklasy angażuje się największy bank w Polsce oraz jeden z największych banków w Europie. To odpowiednia skala dla najpopularniejszych rozgrywek w naszym kraju oraz wiodącej dyscypliny sportu" - powiedział prezes zarządu Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki, cytowany w komunikacie.

"Rola partnera tytularnego Ekstraklasy to dla PKO Banku Polskiego zwiększenie zaangażowania w rozwój polskiego futbolu. Jesteśmy przekonani, że nasza strategia w zakresie współpracy z Ekstraklasą S.A. i klubami przynosi wymierne korzyści wszystkim stronom. W nadchodzącym sezonie planujemy kolejne ciekawe rozwiązania, z których fani ligowej piłki powinni być bardzo zadowoleni. Już teraz możemy zdradzić, że trofeum dla mistrza Polski w sezonie 2019/2020 zostanie wręczone przez kibica zwycięskiej drużyny" - stwierdził prezes zarządu PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło.

Pierwsza kolejka odbędzie się w terminie 19-22 lipca. Mistrz Polski Piast Gliwice zagra 20 lipca z Lechem Poznań.