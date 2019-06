W Copa America weźmie udział 12 drużyn, podzielonych na trzy grupy po cztery. Ponieważ w strefie CONMEBOL jest 10 zespołów, na turniej zaproszono Japonię oraz mistrza Azji i gospodarza mistrzostw świata w 2022 roku - Katar. Do ćwierćfinałów awansują ekipy z dwóch pierwszych miejsc każdej z grup oraz dwie najlepsze z trzecich lokat.

Argentyna zagra w grupie B z Kolumbią, Paragwajem i Katarem. Messi, który 24 czerwca skończy 32 lata, przyznał niedawno, że nie jest pewien, czy weźmie udział w mistrzostwach świata w 2022 roku. To sprawia, że turniej w Brazylii może być dla niego ostatnim w reprezentacji.

Argentyńczyk wywalczył dziesiątki trofeów w młodzieżowej drużynie narodowej oraz ze swoim klubem - Barceloną. Ale w seniorskich zmaganiach "Albicelestes" pozostaje bez zdobyczy, mimo że czterokrotnie grał w finałach ważnych imprez. W 2014 sięgnął po srebrny medal mistrzostw świata w Brazylii, trzykrotnie był też pokonany w finałach Copa America - w 2007, 2015 i 2016 roku.

Ze składu, który rywalizował na mundialu w 2014, pozostali tylko Messi, Sergio Aguero i Angel Di Maria.

"To logiczna zmiana. To była ważna faza, z ważnymi piłkarzami, którzy dokonali wielkich rzeczy, choć nie zdobyli żadnego trofeum. Dzisiaj widzę bardzo zjednoczoną grupę z marzeniami i determinacją" - mówił niedawno Messi.

31-letni Aguero zwykle podczas ważnych turniejów albo był kontuzjowany, albo przegrywał rywalizację z Gonzalo Higuainem i musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. W wyjściowym składzie znalazł się tylko 14 razy. To niewiele, biorąc pod uwagę, że jego kariera w seniorskiej reprezentacji rozpoczęła się w 2006 roku.

"Chciałbym wygrać bardziej dla Leo niż dla siebie. On gra od tak dawna i tak wiele wycierpiał. Gdy z nim rozmawiam, często mówi: +Módl się, żeby pewnego dnia i nam się udało+. To jest to, czego on chce najbardziej, podobnie zresztą jak każdy z nas" - powiedział Aguero w wywiadzie dla telewizji "Fox Sports".

Argentyna rozpocznie rywalizację w mieście Salvador, gdzie o północy z soboty na niedzielę zmierzy się z Kolumbią. Pierwszy mecz turnieju zaplanowano na 2.30 w nocy z piątku na sobotę. Wówczas gospodarze zagrają w Sao Paulo z Boliwią w grupie A, do której trafiły także Wenezuela i Peru. Grupę C tworzą Urugwaj, Ekwador, Japonia oraz broniące tytułu Chile.

Brazylia, jak zwykle jeden z najpoważniejszych kandydatów do końcowego triumfu, będzie musiała radzić sobie bez swojej największej gwiazdy - Neymara. Nad zawodnikiem Paris Saint-Germain ostatnio zebrały się czarne chmury. 27-letni napastnik najpierw uderzył jednego z kibiców PSG, później stał się podejrzanym o gwałt, a wreszcie 5 czerwca w towarzyskim spotkaniu z Katarem doznał kontuzji łydki.

Copa America to najstarszy turniej reprezentacji narodowych na świecie. Pierwsza edycja odbyła się w 1916 roku w Argentynie. Wówczas impreza miała inną nazwę, a wystąpiły w niej tylko cztery zespoły. Triumfował Urugwaj, który łącznie sięgnął po trofeum 15 razy i jest pod tym względem rekordzistą. Druga jest Argentyna - 14.

Brazylia już po raz piąty będzie gospodarzem turnieju - poprzednio w 1989 roku. Do tej pory piłkarze tego kraju na własnym terenie zawsze triumfowali; z kolei ostatnie zwycięstwo zanotowali w 2007 roku na boiskach Wenezueli.

W tegorocznej edycji Copa America będzie okazja zaobserwować niektóre nowe przepisy, uchwalone 1 czerwca. Wówczas zdecydowano m.in., że zmieniany piłkarz ma opuścić boisko przy najbliższej linii, a niekoniecznie tam, gdzie czeka zmiennik; przy rzucie wolnym zawodnicy atakujący nie mogą być częścią muru ani zbliżyć się do niego na mniej niż metr; w przypadku wysokiej temperatury i wilgotności sędzia może przerwać mecz na 90 do 180 sekund, aby piłkarze mogli się ochłodzić, przy czym jest to niezależne od najwyżej 60-sekundowych odpoczynków w celu uzupełnienia płynów. Ponadto zdefiniowano bardziej szczegółowo, w jakich sytuacjach dotknięcie piłki ręką kwalifikuje się jako przewinienie, a w jakich sędzia nie powinien przerywać gry.

Podział na grupy

Grupa A: Brazylia, Boliwia, Peru, Wenezuela

Grupa B: Argentyna, Katar, Kolumbia, Paragwaj

Grupa C: Chile, Ekwador, Japonia, Urugwaj.