W 84. minucie spotkania, po golu Damiana Kądziora na profilu "Łączy nas piłka" pojawił się taki wpis: "GOOOOOOOL! To już jest pogrom! Prowadzimy z Izraelem 4:0!". Według niemieckiego dziennika "TAZ" użycie słowa "pogrom" w tym przypadku było podłością. "Polski Związek Piłki Nożnej świętuje zwycięstwo nad Izraelem jako 'pogrom', chociaż to pojęcie jednoznacznie kojarzy się z antyżydowskimi zamieszkami. To Podłość, którą trudno przebić" - napisał Frederik Schindler

PZPN już wcześniej tłumaczył, żeby w użyciu słowa "pogrom" nie doszukiwać się żadnych kontekstów, bo jest ono regularnie stosowane w różnych relacjach sportowych.