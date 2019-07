Rywal stołecznego zespołu - Europa FC we wstępnej fazie wyeliminował Sant Julia z Andory. Po wyjazdowej porażce 2:3, u siebie wygrał 4:0.

W zespole jest świetna atmosfera, bo wszyscy mamy świadomość, że dobrze wykonaliśmy swoją pracę w okresie przygotowawczym. Jesteśmy zmotywowani, skoncentrowani i gotowi do rywalizacji w eliminacjach. Można powiedzieć, że do sezonu przystępuje nowa, lepsza Legia. Kryzys mamy za sobą. Wszyscy oczekujemy, że teraz będziemy grali zdecydowanie lepiej i awansujemy do Ligi Europy - powiedział czarnogórski zawodnik Legii Marko Vesovic.

Latem wicemistrzowie Polski pozyskali m.in. Igora Lewczuka, Litwina Arvydasa Novikovasa, Gruzina Waleriana Gwilię i Brazylijczyka Luquinhasa.

Trudniejszego rywala w pierwszej rundzie mają krakowianie, którzy będą rywalizować z ekipą z Dunajskiej Stredy przy granicy z Węgrami.

Jedziemy na Słowację z dużymi nadziejami, bardzo chcemy awansować. Będę starał się wykorzystać doświadczenie w pucharach, a także to z ligi rosyjskiej i pomóc drużynie. Wiemy, że czeka nas trudne zadanie. Najważniejsze, aby nie przegrać pierwszego meczu, bo na naszym stadionie będzie na pewno łatwiej – stwierdził kapitan Cracovii Janusz Gol.

Drużyna z Krakowa w ostatnim czasie wzmocniła się pięcioma zawodnikami, a są to słowacki bramkarz Lukas Hrosso, czeski środkowy obrońca David Jablonsky, holenderski pomocnik Pelle van Amersfoort oraz napastnicy Hiszpan Rubio i Portugalczyk Rafael Lopes.

Kluby z Gibraltaru i Słowacji to dopiero pierwsi z czterech przeciwników, których trzeba pokonać, aby awansować do fazy grupowej Ligi Europy. Jeśli przebrną pierwszą rundę, to w kolejnej Legia zagra z FK Witebsk lub KuPS Kuopio, a Cracovia z Atromitosem.

Od drugiej (25 lipca i 1 sierpnia) do walki włączy się zdobywca Pucharu Polski Lechia Gdańsk. Zmierzy się z lepszym w parze Inter Turku - Broendby.

W tym sezonie finał Ligi Europy odbędzie się 27 maja 2020 w Gdańsku.

Program spotkań z udziałem polskich klubów w 1. rundzie eliminacji LE: czwartek, 11 lipca: godz. 20.30: DAC 1904 Dunajska Streda (Słowacja) - Cracovia 21.00: Europa FC (Gibraltar) - Legia Warszawa rewanże - 18 lipca: 19.00: Cracovia - DAC 1904 Dunajska Streda 21.00: Legia Warszawa - Europa FC