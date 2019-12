Lechia zagra przed własną publicznością w Pucharze Polski po raz pierwszy od ponad pięciu lat. W ostatnim występie - 25 marca 2014 roku - zremisowała z Jagiellonią Białystok 1:1. Wcześniej na Podlasiu przegrała 1:2 i odpadła w ćwierćfinale tamtej edycji.

W kolejnych latach gdańszczanie rywalizowali wyłącznie na wyjazdach. Tak było też w poprzednim sezonie, kiedy wyeliminowali kolejno: Wisłę Kraków, Resovię Rzeszów, Bruk-Bet Termalikę Nieciecza, Górnika Zabrze, Raków Częstochowa i w finale na PGE Narodowym w Warszawie pokonali Jagiellonię 1:0.

Z kolei obecne rozgrywki pucharowe Lechia zaczęła od zwycięstw nad Gryfem w Wejherowie 3:2 i Chełmianką w Chełmie 2:0.

By lepiej się przygotować do starcia z "Miedziowymi" ekipa trenera Piotra Stokowca do Krakowa na ligowy mecz z Wisłą (1:0) poleciała samolotem, by jak najszybciej wrócić do Gdańska. "My jednak graliśmy w niedzielę, a Zagłębie już od piątku odpoczywało" - zauważył szkoleniowiec szóstej obecnie drużyny ekstraklasy.

Zespół z Lubina, który także wygrał ostatnią ligową potyczkę (2:0 z Górnikiem Zabrze), jest 10. w tabeli. W Gdańsku wygrał 5 października 2:1.

W innej parze 1/8 finału z udziałem klubów ekstraklasy czwarta w tabeli Cracovia podejmie plasujący się na 11. pozycji Raków. Na początku sierpnia, w meczu ligowym rozegranym w Bełchatowie, beniaminek grający tam w roli gospodarza uległ "Pasom" 1:3. Rewanż w ekstraklasie zaplanowany jest na... niedzielę, czyli trzy dni po pojedynku pucharowym.

Legia Warszawa - z 19 triumfami najbardziej utytułowana drużyna PP - zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem drugiej ligi Górnikiem Łęczna. W rywalizacji wciąż są... rezerwy stołecznego klubu. Występujące na co dzień w trzeciej lidze (czwarty poziom) podejmą mistrza Polski - Piast Gliwice, który przyjedzie do Ząbek po dwóch ligowych porażkach 0:3 (z Lechem Poznań i Śląskiem Wrocław).

W poprzedniej rundzie Piast też gościł na Mazowszu, tyle że w Siedlcach, gdzie pokonał drugoligową Pogoń 4:0.

Natomiast Lech Poznań ponownie wybierze się na Podkarpacie. W 1/16 finału "Kolejorz" wygrał z Resovią (4:0), a teraz zagra z innym drugoligowcem z tego regionu - Stalą Stalowa Wola, która swoje mecze rozgrywa w Boguchwale.

Stal 10 lat temu wyeliminowała w 1/16 finału PP po rzutach karnych Lecha, w składzie m.in. z Robertem Lewandowskim. Z kolei jesienią 2000 roku odniosła jedyne zwycięstwo nad tym rywalem w lidze. W ówczesnej drugiej zespół ze Stalowej Woli wygrał 1:0.

Wiadomo już, że do ćwierćfinału awansują minimum dwa zespoły spoza najwyższej klasy rozgrywkowej. Drugoligowi Błękitni Stargard zmierzą się z PGE FKS Stal Mielec, która przerwę zimową spędzi jako wicelider zaplecza ekstraklasy, a w potyczce innych pierwszoligowców Miedź Legnica zagra ze Stomilem Olsztyn.

Błękitni byli rewelacją edycji 2014/15, kiedy osiągnęli półfinał Pucharu Polski. W pierwszym spotkaniu pokonali Lecha 3:1, a w rewanżu w Poznaniu ulegli 1:5, ale dopiero po dogrywce.

Na wszystkich ośmiu stadionach nie zabraknie konkursów z nagrodami dla kibiców, o które zadbał tytularny sponsor rozgrywek, firma Totolotek S.A., m.in. będzie można wziąć udział w typowaniu wyników. Autorzy poprawnych mogą liczyć na piłkarskie nagrody.

Mecze 1/8 finału odbędą się od wtorku do czwartku. Ćwierćfinały zaplanowano już na marzec 2020. Finał tradycyjnie ma odbyć się 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Program 1/8 finału Totolotek Pucharu Polski (3-5 grudnia):

3 grudnia, wtorek

Legia II Warszawa - Piast Gliwice (godz. 17.45, Ząbki)

Górnik Łęczna - Legia Warszawa (20.45)

4 grudnia, środa

Stal Stalowa Wola - Lech Poznań (12.15)

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (17.45)

GKS Tychy - ŁKS Łódź (20.45)

5 grudnia, czwartek

Błękitni Stargard - PGE FKS Stal Mielec (12.15)

Miedź Legnica - Stomil Olsztyn (17.45)

Cracovia - Raków Częstochowa (20.45)