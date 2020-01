Rywalizacja ma się toczyć w dniach 9 stycznia - 6 lutego. Jak podano w komunikacie Fecafoot, termin zmodyfikowano w oparciu o względy pogodowe.

Reklama

Od 1996 do 2017 roku rozgrywki o mistrzostwo tego kontynentu odbywały się co dwa lata (z wyjątkiem 2012 i 2013 roku, kiedy rywalizowano rok po roku), zawsze w styczniu lub lutym. Wcześniej bywało różnie, ale impreza nigdy nie kończyła się później niż wiosną. Ubiegłoroczna edycja była pierwszą po przeniesieniu na lato i tak miało już zostać na stałe. Nowy termin był korzystniejszy z punktu widzenia europejskich klubów, które mają w swoich kadrach afrykańskich piłkarzy. Przy wariancie zimowym nie dość, że musiały radzić sobie bez nich przez kilka tygodni, to często po powrocie byli oni zmęczeni lub kontuzjowani.

Pierwotnie Kamerun miał być gospodarzem poprzedniej edycji PNA, ale powodu opóźnień w przygotowaniach, a także niestabilnej sytuacji politycznej w niektórych regionach, rolę tę przejął wówczas Egipt. Za rok tytułu bronić będzie Algieria.