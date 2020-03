Polki w sobotę w Warszawie wygrał z Mołdawią 5:0, a hat-trick odnotowała Ewa Pajor. Trener Miłosz Stępiński przewidywał, że starcie z bardzo dobrze broniącymi Azerkami będzie dla jego drużyny dużo trudniejsze.

Tymczasem już w 19. minucie prowadzenie zespołowi gości zapewniła Pajor. Przed przerwą napastniczka VfL Wolfsburg jeszcze dwukrotnie trafiła w słupek. Drogę do siatki rywalek znalazła za to w 44. minucie Aleksandra Sikora.

Mimo że selekcjoner Polek nie zakładał wysokiej wygranej, to mecz skończył się dla nich bardzo dobrze. W ostatnich trzech minutach gry strzeliły trzy gole, wygrały wysoko i zostały liderkami grupy D.

Biało-czerwone są obecnie sklasyfikowane na 30. miejscu w światowym rankingu, Mołdawiankami – na 90. a Azerki – na 75. pozycji.

Polki miały zainaugurować walkę o ME wyjazdowym meczem z Czeszkami 3 września 2019. Dzień przed spotkaniem zostało ono - z powodu zatrucia pokarmowego przeciwniczek – przełożone o rok. W efekcie zespół trenera Stępińskiego zaczął eliminacje od bezbramkowego remisu z wyżej notowaną Hiszpanią w Lublinie. W kwietniu Polki rozegrają rewanże z Mołdawią i Azerbejdżanem.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Azerbejdżan – Polska 0:5 (0:2).

Bramki: 0:1 Ewa Pajor (19), 0:2 Aleksandra Sikora (44), 0:3 Agata Tarczyńska (90), 0:4 Ewa Pajor (90+1), 0:5 Aleksandra Sikora (90+3).

Żółte kartki: Azerbejdżan – Nazlican Parlak, Kristina Bakarandze; Polska – Paulina Dudek, Małgorzata Mesjasz. Sędzia: Cristina Trandafir (Rumunia).

Azerbejdżan: Aytaj Szarifowa – Żala Mahsimowa, Nargiz Hadżiewa, Ajszan Ahmadowa, Alina Dorofiejewa, Yeliz Acar (90+2. Neslihan Bozkaja) - Nazlican Parlak, Nigar Mirzalijewa, Aysun Alijewa, Kristina Bakarandze – Mislina Gozukara (89. Joszguna Alijewa).

Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Gabriela Grzywińska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek – Aleksandra Sikora, Emilia Zdunek (68. Ewelina Kamczyk), Patrycja Balcerzak, Dominika Grabowska, Natalia Chudzik (63. Weronika Zawistowska) – Katarzyna Daleszczyk (78. Agata Tarczyńska), Ewa Pajor.

Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 3 7 10-0

2. Hiszpania 3 7 9-1

3. Czechy 3 6 12-5

4. Mołdawia 3 3 3-13

5. Azerbejdżan 4 0 1-16

Terminarz reprezentacji Polski kobiet w eliminacjach Euro 2021: 10 kwietnia 2020: Polska – Azerbejdżan 14 kwietnia: Mołdawia – Polska 9 czerwca: Hiszpania – Polska 18 września: Czechy - Polska 22 września: Polska – Czechy