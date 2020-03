Barcelona ogłosiła, że wprowadzi obniżkę wynagrodzeń we wszystkich sektorach klubowych, na poziomie sportowym i administracyjnym. Nie sprecyzowano na razie, jak to się odnosi do pierwszej drużyny piłkarskiej z Camp Nou.

Decyzja została podjęta po posiedzeniu (w formie telekonferencji) rady dyrektorów klubu. Uznano, że aby uniknąć milionów strat w czasie, gdy z powodu pandemii koronawirusa zawody sportowe są wstrzymane, wszystkie sektory w klubie muszą mieć obniżone proporcjonalnie wynagrodzenie. Reklama Chodzi o różne sekcje, nie tylko piłkarską, a także o administrację klubową. Liga hiszpańska: Kolejny były prezes "Królewskich" zainfekowany Covid-19 Zobacz również Zasadniczo jest to redukcja godzin pracy, narzucona przez okoliczności i zastosowane środki ochronne, a w konsekwencji proporcjonalna obniżka wynagrodzenia przewidzianego w odpowiednich kontraktach - poinformowano w oświadczeniu. W odniesieniu do tego ostatniego aspektu FC Barcelona podkreśliła, że chce wdrożyć te środki "zgodnie z formalnymi przepisami pracy, kryteriami proporcjonalności, a przede wszystkim sprawiedliwości, wyłącznie w celu wznowienia działalności klubu tak szybko, jak to możliwe". Nie sprecyzowano kwestii pierwszej drużyny sekcji piłkarskiej. W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że władze klubu zwróciły się do zawodników o znaczne zmniejszenie ich zarobków.