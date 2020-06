Mecz w Tychach był świetną reklamą rozgrywek zaplecza ekstraklasy, głównie za sprawą mielczan. Oba zespoły oddały łącznie 35 strzałów, z czego Stal - 22. Jeżeli chodzi o celne, przewaga gości wyniosła w tym elemencie 13-5.

Mielczanie dwukrotnie przegrywali, ale za każdym razem doprowadzali do remisu, a w końcówce spotkania bramki zdobyli Mateusz Bodzioch i po efektownym strzale pod poprzeczkę Michał Żyro, były piłkarz m.in. Legii Warszawa i Wolverhampton Wanderers.

Pod koniec pierwszej połowy, przy niefortunnej próbie interwencji (padł wówczas gol dla tyszan po samobójczym uderzeniu Szymona Stasika), kontuzji doznał bramkarz Stali Jakub Wrąbel, którego zastąpił 21-letni Rafał Strączek.

Mielczanie w tym roku nie wygrali u siebie ani razu, za to na wyjazdach w tym czasie... zwyciężyli we wszystkich spotkaniach.

Łącznie, licząc jeszcze z końcówką rundy jesiennej, Stal wygrała siedem z rzędu wyjazdowych meczów, w tym sześć ligowych.

W tabeli podopieczni Dariusza Marca mają 48 punktów i są już blisko Podbeskidzia (50) oraz Warty (49).

Lider w piątek zremisował w Legnicy z Miedzią 2:2, natomiast poznaniacy dzień później dość niespodziewanie przegrali na wyjeździe z broniącą się przed spadkiem Odrą Opole 0:2.

Warta w ostatnich miesiącach prezentowała się bardzo solidnie. Z 11 wcześniejszych spotkań wygrała osiem, a porażek doznała tylko z klubami z czołówki - Podbeskidziem (0:2) i Stalą (0:2).

Odra (27 pkt) mimo zwycięstwa pozostała w strefie spadkowej - jest szesnasta. Wygrać zdołał bowiem także plasujący się lokatę wyżej GKS Bełchatów (28), który pokonał u siebie Zagłębie Sosnowiec 2:1.

Do ekstraklasy awansują trzy zespoły - bezpośrednio dwa najlepsze, a trzeci po barażach z udziałem drużyn z miejsc 3-6. Nowy termin meczów barażowych to 28 lipca (półfinały) i 31 lipca (finał). Do niższej klasy spadną natomiast bezpośrednio trzy zespoły.

Wyniki meczów 25. kolejki i tabela 1. ligi piłkarskiej:

2020-06-12:

Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Olimpia Grudziądz 3:3 (1:1)

Miedź Legnica - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2 (1:1)

Puszcza Niepołomice - Wigry Suwałki 2:1 (0:1)

GKS Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz 1:2 (1:1)

2020-06-13:

Stomil Olsztyn - Chojniczanka Chojnice 1:0 (0:0)

GKS Bełchatów - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (0:1)

Radomiak Radom - Chrobry Głogów 2:0 (1:0)

Odra Opole - Warta Poznań 2:0 (1:0)

2020-06-14:

GKS Tychy - PGE FKS Stal Mielec 2:4 (1:1)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty, różnica bramek)

1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 15 5 5 47-24 50 +23

2. Warta Poznań 25 15 4 6 40-23 49 +17

3. PGE FKS Stal Mielec 25 15 3 7 41-24 48 +17

4. Radomiak Radom 25 12 7 6 36-30 43 +6

5. GKS Jastrzębie 25 9 10 6 37-32 37 +5

6. Miedź Legnica 25 10 6 9 38-35 36 +3

7. Sandecja Nowy Sącz 25 10 5 10 39-40 35 -1

8. Olimpia Grudziądz 25 10 5 10 40-43 35 -3

9. Zagłębie Sosnowiec 25 9 6 10 37-40 33 -3

10. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 25 9 6 10 36-28 33 +8

11. Puszcza Niepołomice 25 9 6 10 24-31 33 -7

12. Stomil Olsztyn 25 9 6 10 22-29 33 -7

13. GKS Tychy 25 8 8 9 47-43 32 +4

14. Chrobry Głogów 25 8 6 11 27-37 30 -10

15. GKS Bełchatów 25 8 4 13 26-33 28 -7

16. Odra Opole 25 7 6 12 22-31 27 -9

17. Chojniczanka Chojnice 25 6 4 15 33-48 22 -15

18. Wigry Suwałki 25 5 5 15 20-41 20 -21

W przypadku równej liczby punktów o kolejności w końcowej tabeli decydują bezpośrednie mecze

Mecze w następnej kolejce

2020-06-16:

Chrobry Głogów - GKS Jastrzębie (16.00)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Puszcza Niepołomice (18.10)

Sandecja Nowy Sącz - Odra Opole (20.40)

2020-06-17:

Zagłębie Sosnowiec - Radomiak Radom (16.00)

GKS Bełchatów - Chojniczanka Chojnice (18.00)

Warta Poznań - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (18.10)

Olimpia Grudziądz - Miedź Legnica (20.40)

2020-06-18:

PGE FKS Stal Mielec - Stomil Olsztyn (18.10)

Wigry Suwałki - GKS Tychy (20.40)