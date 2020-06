"Chciałbym ogłosić, że postanowiłem nie brać udziału w następnych wyborach RFEF" - napisał w poniedziałek 39-letni Casillas w mediach społecznościowych.

Mistrz świata w 2010 roku uzasadnił swoją decyzję "wyjątkową sytuacją społeczną, gospodarczą i zdrowotną", z którą zmaga się jego kraj, co powoduje, że wybory w federacji zeszły na dalszy plan.

"W sporcie i na szczeblu federacji musimy skupić się na tym, jak pomóc zawodnikom, klubom, rozgrywkom. A wybory mogłyby nas zmęczyć i zmusić do skupienia się na czymś, co nie jest dzisiaj kluczowe" - zaznaczył Casillas.

Hiszpania jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych w Europie pandemią COVID-19. Odnotowano tam ok. 250 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, a ponad 27 tysięcy osób zmarło.

Rezygnacja z kandydowania byłego znakomitego reprezentanta Hiszpanii oznacza prawdopodobnie, że sprawujący od maja 2018 roku funkcję szefa federacji Luis Rubiales zostanie w sierpniu wybrany na następną kadencję.

Casillas, który przez większość kariery występował w Realu Madryt, zdobył z reprezentacją Hiszpanii w 2010 roku mistrzostwo świata, a w 2008 i 2012 - mistrzostwo Europy.

W lipcu 2015 roku opuścił Real i rozpoczął występy w FC Porto. Przejście do portugalskiego klubu było pierwszą zmianą barw w karierze seniorskiej hiszpańskiego golkipera.

1 maja 2019 roku Casillas podczas jednego z treningów FC Porto dostał zawału serca. Po dwóch miesiącach władze portugalskiego klubu ogłosiły, że do czasu odzyskania pełni sił, hiszpański bramkarz zostanie włączony do sztabu szkoleniowego "Smoków". Pod koniec 2019 wrócił do treningów, ale później już nie grał w żadnych oficjalnych meczach.