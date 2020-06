Przed kilkoma dniami Radhi trafił do szpitala w Bagdadzie po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania na Covid-19. Kiedy poczuł się lepiej, został wypisany, ale wkrótce wrócił do kliniki. Następnie przetransportowano go samolotem do stolicy Jordanii Ammanu, gdzie zmarł.

Reklama

W 1986 roku zdobył jedyną bramkę dla Iraku podczas mistrzostw świata w Meksyku. Drużyna narodowa tego kraju przegrała z Belgią 1:2 oraz z Paragwajem i gospodarzami po 0:1. Dwa lata później Radhiego wybrano najlepszymi piłkarzem Azji. Po zakończeniu kariery zajmował się polityką.

W Iraku zarejestrowano oficjalnie blisko 30 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba zmarłych z tego powodu przekroczyła w ostatnich dniach 1000 osób.