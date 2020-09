Już w pierwszej minucie Czeszki był dwa razy bardzo bliskie objęcia prowadzenia. W efekcie pierwszej akcji meczu sama przed Katarzyną Kiedrzynek znalazła się Lucie Martinkova, ale bramkarka odbiła piłkę. Po kilkunastu sekundach przed szansą na otwarcie wyniku stanęła Andrea Staskova, ale wywalczył tylko rzut rożny.

Jednak to właśnie ta piłkarka zdobyła pierwszego gola w tym spotkaniu. W 28. min. pięknie uderzyła piłkę rzutu wolnego i Kiedrzynek była bezradna

Polki "obudziły się" pod koniec pierwszej polowy. Bliska wyrównania była Małgorzata Mesjasz, ale drużyny zeszły do szatni przy wyniku 0:1.

Po przerwie mecz toczył się pod dyktando biało-czerwonych. Jednak to rywalki podwyższyły prowadzenie. W 70. min. Kamila Dubcova znalazła się w sytuacji sam na sam z bramkarką, minęła ją zwodem i umieściła piłkę w siatce.

Ciężko powiedzieć cokolwiek po takim meczu. Nikt się nie spodziewał, że możemy tak fatalnie wejść w mecz. Pierwsza połowa, to był jakiś dramat. Wynikało to z tego, że skompromitowaliśmy się w pierwszej minucie. Gdyby nie bramkarka, to byśmy już wtedy przegrywali. Potem byliśmy przestraszeni, a Czeszki się napędziły. W końcówce pierwszej połowy, po rzucie rożnym mogliśmy zdobyć gola na 1:1, ale nie udało - powiedział trener kobiecej piłkarskiej reprezentacji Polski Miłosz Stępiński podczas pomeczowej konferencji prasowej. Bardzo mocno oddaliliśmy się od awansu, o ile nie przekreśliliśmy naszych szans - uważa szkoleniowiec.

W listopadzie 2019 Polki bezbramkowo zremisowały w Lublinie z faworyzowaną Hiszpanią, a w tym roku pokonały w Warszawie Mołdawię i na wyjeździe Azerbejdżan po 5:0.

W kwietniu miały grać z Azerbejdżanem i Mołdawią, a w czerwcu – z Hiszpanią. Eliminacje zostały jednak przerwane z powodu pandemii koronawirusa, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022.

Po wznowieniu eliminacji biało-czerwone kilka dni temu bezbramkowo zremisowały na obiekcie rywala z Czeszkami.

W eliminacjach ME uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz – Anglia.

Finały zostaną rozegrane w dniach 6-31 lipca 2022.

Polska - Czechy 0:2 (0:1)

Bramki: 0:1 Andrea Staskova (28-wolny), 0:2 Kamila Dubcova (70).

Żółte kartki: Polska - Gabriela Grzywińska, Anna Rędzia, Małgorzata Mesjasz, Natalia Chudzik; Czechy – Lucie Martinkova.

Sędzia: Iuliana Elena Demetrescu (Rumunia). Mecz bez udziału publiczności.

Polska: Katarzyna Kiedrzynek – Gabriela Grzywińska (46-Adriana Achcińska), Małgorzata Mesjasz, Małgorzata Grec, Paulina Dudek - Anna Rędzia, Sylwia Matysik (76-Patrycja Balcerzak), Natalia Chudzik - Weronika Zawistowska, Agnieszka Winczo (46-Agata Tarczyńska), Dominika Grabowska.

Czechy: Barbora Votikova - Petra Vystejnova, Eliska Sonntagova, Petra Bertholdova, Eva Bartonova - Lucie Martinkova, Katerina Svitkova (57-Aneta Pochmanova), Klara Cahynova, Tereza Krejcirikova (86-Franny Cerna), Kamila Dubcova - Andrea Staskova (81-Marketa Ringelova).