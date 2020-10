Biało-czerwone w piątek w Warszawie pokonały Azerbejdżan 3:0, a 1 grudnia zagrają na wyjeździe z Hiszpanią.

Do Mołdawii nie poleciała „etatowa” bramkarka Katarzyna Kiedrzynek, której klub VfL Wolfsburg zażądał natychmiastowego powrotu do Niemiec. W tej sytuacji między słupkami stanęła we wtorek Anna Szymańska. Podobnie zachował się Werder Brema i dlatego jego zawodniczki Agaty Tarczyńskiej też zabrakło.

Drużyna trenera Miłosza Stępińskiego, mimo wielu osłabień spowodowanych kontuzjami i zakażeniami koronawirusem, była faworytem spotkania. Marcowy mecz tych drużyn w Warszawie zakończył się wygraną gospodarzy 5:0. Żeby zachować szansę na awans do finałów ME Polki musiały w Kiszyniowie wygrać i plan wykonały.

Polki zaatakowały od początku, Agnieszka Winczo znalazła się sam na sam z bramkarką gospodarzy, która okazała się szybsza. Skapitulowała w 16. minucie. Joanna Wróblewska z rzut wolnego niemal z końcowej linii podała na pole karne, a tam Paulina Dudek strzałem w „okienko” wyprowadziła swój zespół na prowadzenie. Zaraz potem Winczo z bliska trafiła wprost w ręce mołdawskiej bramkarki.

Ekipa gospodarzy rzadko przedostawała się w okolice bramki przeciwnika. Szymańska interweniowała raz, po uderzeniu Cristiny Cerescu z rzutu wolnego.

Pięć minut przed przerwą po faulu na Weronice Zawistowskiej sędzia podyktowała „jedenastkę”, pewnie wykorzystaną przez Adrianę Achcińską.

W drugiej połowie długo trwała mało widowiskowa, rwana gra, bez sytuacji podbramkowych. Tę ofensywną niemoc przerwały Polki. Z lewej strony mocno uderzyła z ostrego kąta Dominika Gabowska, a odbitą od poprzeczki piłkę do siatki głową skierowała Dominika Kopińska.

Biało-czerwone mogły wygrać wyżej, bo w końcówce Emilia Zdunek trafiła w słupek, a Grzywińska z rzutu wolnego – w poprzeczkę.

Przed wylotem do kadry dołączyło pięć zawodniczek: Dominika Kopińska (Medyka Konin), Alicja Materek (Czarni Sosnowiec), Amelia Bińkowska (Olimpia Szczecin) oraz Paulina Filipczak i Wiktoria Zieniewicz (TME UKS SMS Łódź). Tylko Kopińska grała już w seniorskiej kadrze.

Polki zaczęły eliminacje od bezbramkowego remisu z faworytem grupy Hiszpanią, potem pokonały Mołdawię i Azerbejdżan po 5:0, a we wrześniu rozegrały dwa mecze z Czeszkami (0:0 na wyjeździe i 0:2 w Bielsku–Białej).

Eliminacje zostały wiosną przerwane z powodu pandemii koronawirusa, a europejska federacja przeniosła finały ME w Anglii o rok, na lato 2022. W grze o awans uczestniczy 47 zespołów. Debiutantami są Cypr i Kosowo. Zwycięzcy dziewięciu grup i trzy najlepsze drużyny z drugich miejsc awansują do ME bezpośrednio. Pozostałe sześć ekip z drugich pozycji zagra w barażach o trzy ostatnie przepustki do turnieju finałowego. Stawkę 16 uczestników uzupełni gospodarz - Anglia.

Mołdawia – Polska 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Paulina Dudek (16), 0:2 Adriana Achcińska (40-karny), 0:3 Dominika Kopińska (71-głową).

Sędzia: Ivana Projkovska (Macedonia Północna).

Mołdawia: Natalia Munteanu – Anastazja Siwolobowa, Cristina Cerescu, Dumitrita Prisacari, Violeta Mitul – Ludmila Caraman (57. Veronica Cojuhari), Irina Topal (82. Eugenia Railean), Nadieżda Colesnicenko, Carolina Tabur – Iulia Petelca (82. Iuliana Colnic), Claudia Chiper.

Polska: Anna Szymańska – Jolanta Siwińska, Małgorzata Mesjasz, Paulina Dudek - Weronika Zawistowska (77. Zofia Buszewska), Emilia Zdunek, Adriana Achcińska, Joanna Wróblewska (46. Patrycja Balcerzak), Dominika Grabowska (77. Gabriela Grzywińska)– Kinga Kozak (71. paulina Filipczak), Agnieszka Winczo (46. Dominika Kopińska).

Tabela grupy D:

M pkt bramki

1. Polska 7 14 16-2

2. Hiszpania 5 13 22-1

3. Czechy 6 10 14-9

4. Mołdawia 5 3 3-25

5. Azerbejdżan 5 1 1-19