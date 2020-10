Testy zostały przeprowadzone na wniosek PZPN i przez piłkarską centralę mają być sfinansowane.

"Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki. Niestety u ośmiu piłkarzy dały one wynik pozytywny. Cała ta ósemka grała w ostatnim naszym meczu ligowym, który rozegraliśmy w niedzielę w Środzie Wielkopolskiej" - powiedział PAP Szymon Kufel, dyrektor sportowy klubu.

Świt Skolwin, to zespół z północnej dzielnicy Szczecina. Występuje w 3. lidze, zajmując aktualnie trzecie miejsce w tabeli. Traci do lidera Polonii Środa Wielkopolska cztery punkty. W minioną niedzielę grał mecz właśnie z drużyną ze Środy, wygrywając aż 6:0. Już w tym spotkaniu nie mogło grać ze względu na pandemię czterech piłkarzy Świtu. Dwóch miało pozytywny wynik wcześniej przeprowadzonego badania, po wystąpieniu objawów chorobowych. Dwóch innych źle się czuło, a objawy były podobne do tych, które występują przy COVID-19 i zostali poddani kwarantannie.

Do rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu centralnym Świt awansował dzięki wygraniu rozgrywek na szczeblu województwa zachodniopomorskiego. W pierwszej rundzie Świt wygrał w Zielonej Górze z Lechią 4:1. W kolejnej, w najbliższą sobotę miał zagrać u siebie z obrońcą trofeum, zespołem Cracovii.

"Ośmiu zawodników, którzy mają wynik pozytywny uzyskany we wtorkowym badaniu, plus czwórka, która już przebywała w odosobnieniu. Oznacza to, że wyłączonych mamy 12 zawodników. Tymczasem w kadrze mamy 22 piłkarzy. Zostaje nam więc 10 zdrowych. Poinformowaliśmy już PZPN o naszej sytuacji" - powiedział Kufel.