Zapis rozmowy Kucharskiego z Lewandowskim:

Reklama

Lewandowski: O jakiej my mówimy emocjonalnej kwocie?

Kucharski: To jest 20 milionów euro.

Lewandowski: No dobra, ale jeśli chodzi o tę drugą?

Kucharski: No nie no, więc teraz musimy jakby ustalić, jaka jest metodologia. Czyli jak ja wniosłem...

Lewandowski: Emocjonalnie 20 mln.

Kucharski: Euro.

Lewandowski: Ok, dobra.

Kucharski: Tyle jest jakby warty myślę twój spokój, nie?

Lewandowski: Mój spokój.

Kucharski: To akurat. Tą kwotę rzucił w jednej z rozmów Rafael Buschmann.

Lewandowski: Osoba, która nie ma pojęcia o biznesie. O tym, co się dzieje. Z twojej historii usłyszał. To powiedział ci taką kwotę. Nie używaj tego argumentu, Czarek. Proszę cię.

Kucharski: Rafael był u mnie dwa razy. I wszystko czytał.

Lewandowski: Dobrze. Ja też mu mogę wszystko pokazać. Zero złotych, zero euro.

Kucharski: No to ja ci tylko mówię, skąd. Bo ja nie wiem, ile to jest.

Reklama

Kucharski: Maik powiedział 10 mln euro, tak?

Lewandowski: Dobrze, Maik. Następny argument. No to ja ci powiem, że kelner ci powiedział zero euro. To jest to samo. Czarek, przestań.

Kucharski: Więc ty musisz powiedzieć, zdecydować.

Lewandowski: Czarek, ja ci mówię zero euro. Za co? To ja ci teraz mówię. To jest moje emocjonalne podejście do tego.

Kucharski: Zero euro?

Lewandowski: Zero euro.

Lewandowski: Za co ty chcesz tak naprawdę te pieniądze?

Kucharski: Przeczytaj sobie porozumienie.

Lewandowski: Za co? Podatki? Powiedziałem ci, że tu nie ma. Że w Niemczech? Też nie ma. Za co te pieniądze? Że byłeś prezesem w firmie? Która miała zero zero zero procent.

Kucharski: Za to w dwóch zdaniach. Za to, że będę krył do końca życia, że jesteś i twoja żona oszustami podatkowymi.