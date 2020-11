Biało-czerwonych czeka 11 listopada towarzyska potyczka z Ukrainą na Stadionie Śląskim, cztery dni później wyjazdowy mecz w Reggio Emilia z Włochami w Lidze Narodów, a na zakończenie zmagań w tych rozgrywkach 18 listopada spotkanie, znów w Chorzowie, z Holandią. Początek każdego o godz. 20.45.

Kadrowicze Brzęczka w poniedziałek oficjalnie rozpoczęli zgrupowanie w Katowicach. Selekcjoner potwierdził, że z Ukrainą nie zagra m.in. Lewandowski.

"Czy dam odpocząć Robertowi w meczu z Ukrainą? Tak, na pewno. Nie tylko on, ale również ci, którzy grają na co dzień w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, mają tych spotkań bardzo dużo. Dlatego w środę ci zawodnicy będą odpoczywać" - zapowiedział Brzęczek.

Jak dodał, Lewandowski dołączy na zgrupowanie kadry we wtorek.

Z różnych powodów w listopadowych meczach nie wezmą udziału Damian Kądzior, Michał Karbownik i bramkarz Bartłomiej Drągowski.

Potwierdzam, że zgrupowanie opuścił Jakub Kamiński. Piłkarzowi Lecha Poznań w niedzielnego meczu z Legią Warszawa odnowiła się kontuzja mięśnia dwugłowego uda. Obecnie nie ma w planie dodatkowych powołań - powiedział rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Lepsze informacje są natomiast w przypadku Macieja Rybusa. Wszystko w porządku z jego zdrowiem. Trenuje z nami i powinien być do dyspozycji selekcjonera - przyznał Kwiatkowski.

Drągowski zgodnie z decyzją władz sanitarnych Włoch wraz z całą drużyną ACF Fiorentina został wysłany na dziesięciodniową kwarantannę. Jest ona wynikiem wykrycia obecności koronawirusa u jednego z zawodników klubu.

Karbownik w ubiegłym tygodniu uzyskał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, który automatycznie wykluczył zawodnika Legii ze zgrupowania reprezentacji.

Natomiast Kądzior po ustaleniach z Brzęczkiem pozostał w swoim klubie – SD Eibar.

Reprezentant Polski ze względu na zmianę barw klubowych w ostatnim okienku transferowym nie wziął udziału w okresie przygotowawczym. Z tego powodu zarówno zawodnik, jak i selekcjoner uznali, że dla Kądziora znacznie lepszym rozwiązaniem będzie pozostanie w klubie i trening z drużyną, który pozwoli mu skutecznie powalczyć o miejsce w składzie SD Eibar - poinformował w poniedziałek PZPN.

Wobec takiej sytuacji do reprezentacji dołączył awaryjnie Przemysław Płacheta z kadry do lat 21.

W poniedziałkowym popołudniowym rozruchu kadry na stadionie Ruchu Chorzów wzięło udział 12 piłkarzy. Wieczorem zawodnicy i sztab mieli przejść testy na koronawirusa.

Już wcześniej było wiadomo, jak przyznał teraz Brzęczek, że jeden z pracowników jego sztabu jest zakażony koronawirusem.

Ta osoba została oczywiście odseparowana, nie mamy bezpośredniego kontaktu, ale cały czas wykonuje swoją pracę on-line, przygotowuje materiały. Mam nadzieję, że pozostali ludzie ze sztabu, jak również oczywiście piłkarze i cała kadra po dzisiejszych wieczornych testach będą mieć wyniki negatywne. Jutro je poznamy - przyznał selekcjoner.

Październik był udany dla biało-czerwonych, którzy rozegrali trzy mecze u siebie. Najpierw pokonali w towarzyskim spotkaniu Finlandię 5:1, następnie - w Lidze Narodów UEFA - zremisowali z Włochami 0:0 oraz wygrali z Bośnią i Hercegowiną 3:0.

Ostatnie dwa lata nie były na pewno łatwe, ale dla mnie najważniejszą sprawą jest wywiązywanie się z postawionych przed nami zadań. Pierwsze to awans na mistrzostwa Europy, osiągnęliśmy ten cel. Zaczęliśmy już także realizować drugie zadanie - wprowadzanie młodych zawodników. Myślę, że ta mieszanka doświadczenia i rutyny z wkraczającą szerokim wachlarzem do reprezentacji młodością dodaje nam pewnej nieobliczalności, powiewu świeżości. Ale oczywiście każde kolejne zgrupowanie i mecz muszą być potwierdzeniem słuszności drogi, jaką idziemy - podkreślił selekcjoner.

Po czterech kolejkach grupy A1 Ligi Narodów Polska ma siedem punktów i o jeden wyprzedza Włochy, a o dwa Holandię. Tabelę zamykają pozostający bez zwycięstwa Bośniacy - 2 pkt.

Czy biało-czerwoni będą w stanie utrzymać to pierwsze miejsce?

Na pewno nie jesteśmy faworytem grupy. Potrzebujemy jednego punktu, żeby wykonać nasz plan minimum, czyli utrzymać się w najwyższej dywizji LN. Teraz gramy z głównymi faworytami w tej grupie, czyli z Włochami i Holendrami. Futbol lubi niespodzianki. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokusić się o taką. To byłby fantastyczny prezent dla naszych kibiców - zaznaczył Brzęczek.

Selekcjoner podczas konferencji odniósł się także do kłopotów Arkadiusza Milika z Napoli i Kamila Grosickiego z West Bromwich Albion, którzy od wielu tygodni nie grają w swoich klubach, a są powoływani do reprezentacji.

Wiem, że od wrześniowego zgrupowania nie rozegrali żadnego meczu w klubach, ale to są bardzo ważne postaci tej reprezentacji. Piłkarze z niesamowitą jakością. Ja na nich bardzo liczę. Na pewno nie mają teraz łatwego momentu, ale myślę, że to wszystko zmieni się w styczniu i będą mieć już za sobą występy w drużynach klubowych. Dlatego też zostali powołani, bo jestem spokojny o ich dyspozycję i jakość - podkreślił trener reprezentacji.

Z powodu pandemii i przymusowej kwarantanny spore problemy ma reprezentacja Włoch. Niewykluczone, że selekcjoner Roberto Mancini, który zresztą sam przebywa obecnie w izolacji po swoim pozytywnym wyniku testu na COVID-19, nie będzie mógł skorzystać z wielu piłkarzy.

Nie liczymy na to, że rywale będą osłabieni. Do meczu z Włochami jest jeszcze trochę czasu. Życzę trenerowi Manciniemu oraz jego zawodnikom zdrowia i tego, żeby mogli przyjechać na zgrupowanie. Do kadry Italii powołano ponad 40 zawodników. Bez względu na to, w jakim składzie Włosi zagrają przeciwko naszej drużynie, musimy być przygotowani na bardzo trudny mecz - stwierdził Brzęczek