47-letni Stefan Tarkovic obowiązki tymczasowego trenera Słowacji objął 20 października, zastępując na tym stanowisku odwołanego przez SFZ Czecha Pavla Hapala.

Pod jego kierunkiem Słowacy zapewnili sobie awans na mistrzostwa Europy, wygrywając 2:1 mecz barażowy z Irlandią Północną w Belfaście.

Potem Tarkovic prowadził reprezentację w dwóch meczach Ligi Narodów. Wygrana 1:0 ze Szkocją i porażka 0:2 z Czechami nie dały Słowakom utrzymania w grupie B tych rozgrywek.

Nowy kontrakt Tarkovic obowiązywać ma do końca 2021 roku, ale w przypadku awansu do barażów eliminacji mistrzostw świata lub turnieju finałowego zostanie automatycznie przedłużony. SFZ zachował też opcję jednostronnego przedłużenia umowy na kolejny cykl eliminacyjny do mistrzostw Europy w 2024 roku.

Poinformowano także, że Tarkovic będzie zarabiał 15 tysięcy euro miesięcznie, a w przypadku awansu na mistrzostwa świata otrzyma premię w wysokości 200 tysięcy euro.

Tarkovic jako trener pracował w: MFK Koszyce, Tatranie Preszów i MSK Zilina. Potem przez pięć lat był w sztabie trenerskim reprezentacji Słowacji Jana Kozaka. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora technicznego słowackiego związku piłkarskiego.

Zgodnie z obecnym terminarzem Polacy ze Słowakami zmierzą się w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Europy 14 czerwca przyszłego roku.