Jak poinformował internetowy serwis RTL Nieuws, w niedzielę napastnik Galatasaray Stambuł był już na stadionie w Amsterdamie wraz z kolegami z reprezentacji, która przygotowywała się do meczu z Bośnią i Hercegowiną (3:1). Przed spotkaniem zgłosił lekarzowi drużyny, że boli go głowa i źle się czuje.

Wówczas odizolowano go od zespołu i przeprowadzono test na koronawirusa, który dał wynik pozytywny. Wcześniej miał trzy negatywne, więc wykonano kolejne badanie, które we wtorek również dało wynik dodatni. To jedyny potwierdzony przypadek zakażenia w holenderskiej kadrze.

Babel ostatnio wystąpił w barwach "Oranje" w ubiegłą środę w towarzyskim spotkaniu z Hiszpanią (1:1). Na boisko wszedł w 79. minucie.

W grupie 1. najwyższej dywizji LN prowadzą Włochy z dziewięcioma punktami. Holandia ma osiem punktów, a Polska - siedem. Tabelę zamyka Bośnia i Hercegowina - z dwoma.