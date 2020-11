34-letnia Marta została odizolowana od reprezentacji i nie zagra w towarzyskich meczach z Ekwadorem, które mają się odbyć 27 listopada i 1 grudnia.

Brazylijka to pierwsza zawodniczka na świecie (wliczając też mężczyzn), która strzeliła gola w pięciu kolejnych mundialach. Jej łączny dorobek w mistrzostwach świata to 17 goli i to też jest rekord.

Dwukrotna wicemistrzyni olimpijska (2004, 2008) oraz wicemistrzyni świata (2007) aż sześć razy triumfowała w plebiscycie FIFA na najlepszą piłkarkę globu – w latach 2006-2010 i w 2018 roku.