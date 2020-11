To oznacza, że 29-letni Hazard nie zagra w sześciu najbliższych meczach, w tym w dwóch spotkaniach w Lidze Mistrzów. "Królewscy" we wtorek zmierzą się z Szachtarem Donieck, a 9 grudnia z Borussią Moenchengladbach. Stołeczny zespół nie ma jeszcze pewnego awansu do 1/8 finału tych rozgrywek.

W lidze Real będzie musiał radzić sobie bez Belga w starciach z Sevillą, Atletico Madryt, Athletic Bilbao i SD Eibar.

Media, jak i kibice uważają, że kupno Hazarda było błędem. Do Madrytu przeprowadził się latem 2019 roku, a Real zapłacił za niego Chelsea Londyn 115 mln euro. Zagrał jedynie w 16 meczach i strzelił jednego gola. W marcu przeszedł operację. Teraz znowu jest kontuzjowany.

To kolejny piłkarz, który wypada z kadry Realu. Z urazami walczą także kapitan Serio Ramos, Dani Carvajal, Fede Valverde i Alvaro Odriozola. Do Doniecka nie poleciał także Luka Jovic, który wraca do siebie po zakażeniu koronawirusem.