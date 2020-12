Do zdarzenia, które stało się przedmiotem śledztwa, doszło w maju 2019 roku. Niewymieniony z nazwiska zawodnik klubu IF Elfsborg miał otrzymać 300 tys. koron (ok. 30 tys. euro) w formie "pożyczki" od graczy, którzy postawili w zakładach większą sumę na to, że otrzyma on żółtą kartkę - wyjaśnił prokurator Staffan Edlund.

Dwie inne osoby mają być również sądzone pod zarzutem wręczenia łapówki i złamania szwedzkiego prawa hazardowego.

Piłkarzowi grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.