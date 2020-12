Drużyny narodowe 55 krajów wchodzących w skład Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA) zostaną podzielone na 10 grup. W pięciu z nich (od A do E) zagra po pięć zespołów, w pozostałych (od F do J) - po sześć. Przepustkę na mundial do Kataru wywalczy 13 z nich.

Polska trafiła do koszyka drugiego. Z pierwszego jej rywalem będzie jedna z silnych europejskich reprezentacji - Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy lub Holandia.

Biało-czerwoni na pewno nie trafią na zespół ze swojego koszyka, czyli Szwajcarię, Walię, Szwecję, Austrię, Ukrainę, Serbię, Turcję, Słowację i Rumunię.

W trzecim koszyku znalazły się Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Północna, Islandia, Szkocja, Grecja i Finlandia. W czwartym są Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg.

Piąty koszyk tworzą Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa i Andora, a najmniejszy, szósty - Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar oraz San Marino.

W najgorszym wypadku podopieczni Jerzego Brzęczka mogą trafić na: Hiszpanię, Norwegia, Słowenia, Cypr, (Mołdawia, jeśli będziemy grali w grupie 6. drużynowej). Teoretycznie najłatwiejszy wariant byłby taki: Dania, Irlandia Północna, Luksemburg, Andora, (Gibraltar, jeśli będziemy grali w grupie 6. drużynowej).

W ceremonii, którą poprowadzi przedstawiciel FIFA Jaime Yarza, wezmą udział mistrz świata z 2006 roku Włoch Daniele De Rossi oraz wicemistrz świata z 2010 Holender Rafael van der Vaart.

Rywalizacja w fazie grupowej w strefie europejskiej potrwa od marca do listopada 2021 roku.

Na mistrzostwa świata zakwalifikują się bezpośrednio zwycięzcy grup, zaś reprezentacje z drugich miejsc trafią do baraży. Zagrają w nich także najwyżej sklasyfikowane drużyny w Lidze Narodów w sezonie 2020/21 spośród tych, które nie zajmą pierwszej lub drugiej lokaty w grupie eliminacji.

Łącznie 12 reprezentacji zostanie podzielonych na trzy ścieżki barażowe, w których rozegrają półfinały i finały. W ten sposób zostanie wyłonionych pozostałych trzech uczestników MŚ 2022 ze strefy europejskiej.

Wyniki losowania będą znane w poniedziałek, ale już znanych jest kilka szczegółów.

Przede wszystkim zwycięzcy grup najwyższej dywizji Ligi Narodów, czyli Włochy, Belgia, Francja i Hiszpania trafią do grup pięciozespołowych (A-E). Chodzi głównie o to, aby miały wolne terminy na październikowy turniej finałowy LN.

Jedno z zastrzeżeń wynika z powodów politycznych. W losowaniu nie mogą na siebie trafić Armenia z Azerbejdżanem, Gibraltar z Hiszpanią, Kosowo z Bośnią i Hercegowiną, Kosowo z Serbią, Kosowo z Rosją oraz Ukraina z Rosją.

Jest także zasada dotycząca krajów, w których występuje największe ryzyko "trudnych warunków zimowych". Dlatego w jednej grupie mogą być maksymalnie dwa następujące kraje: Białoruś, Estonia, Wyspy Owcze, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rosja i Ukraina.

Dodatkowo Islandia i Wyspy Owcze nie mogą trafić na siebie, ponieważ w tych dwóch krajach ryzyko niekorzystnej (zimowej) aury jest największe.

Jest także zastrzeżenia dotyczące dużej odległości między krajami, co dodatkowo wyklucza niektóre pary.

Poniedziałkowa ceremonia będzie w całości zdalna. Brak przedstawicieli poszczególnych federacji na sali wynika oczywiście z obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa na świecie.

"FIFA przyjęła takie założenie, że losowanie ma być w pełni zdalne, bez żadnych reprezentantów krajowych związków na sali. Zostajemy więc na miejscu, będziemy korzystać z internetu i przekazów telewizyjnych. Jako PZPN nie organizujemy nic specjalnego, będziemy śledzić ceremonię zapewne w bardzo kameralnym gronie i dzielić się pierwszymi komentarzami" - powiedział PAP sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.

Najbliższe eliminacje będą się różnić od poprzednich, z uwagi na dużą kumulację meczów.

W dwóch terminach - marcowym i wrześniowym - drużyny rozegrają po trzy spotkania w ciągu dziesięciu dni.

"Niezwykle ważna może okazać się więc szeroka kadra zespołów narodowych. Na pewno korzystne byłoby również wylosowanie takich rywali, aby uniknąć - szczególnie w marcu i wrześniu - długich podróży" - przyznał Sawicki.

Reprezentacja Polski wystąpiła w mistrzostwach świata w 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002, 2006 i 2018 roku. Dwukrotnie zajęła trzecie miejsce - w 1974 i 1982 roku. Natomiast w XXI wieku polscy piłkarze w trzech turniejach z ich udziałem ani razu nie wyszli z grupy.

Mundial w Katarze odbędzie się od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Belgia, Francja, Anglia, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Dania, Niemcy, Holandia.

Koszyk 2: Szwajcaria, Walia, Polska, Szwecja, Austria, Ukraina, Serbia, Turcja, Słowacja, Rumunia.

Koszyk 3: Rosja, Węgry, Irlandia, Czechy, Norwegia, Irlandia Północna, Islandia, Szkocja, Grecja, Finlandia.

Koszyk 4: Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania, Bułgaria, Izrael, Białoruś, Gruzja, Luksemburg.

Koszyk 5: Armenia, Cypr, Wyspy Owcze, Azerbejdżan, Estonia, Kosowo, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Andora.

Koszyk 6: Malta, Mołdawia, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino.