Słynny szwedzki piłkarz tego dnia debiutował w ekipie Galaxy, która grała z lokalnym rywalem - LAFC. Ibrahimovic otrzymał górną piłkę ok. 40 metrów od bramki przeciwników i wiele się nie namyślając posłał potężne uderzenie, lobując nieco wysuniętego bramkarza.

Było to trafienie na 3:3. W końcówce spotkania 39-letni obecnie Szwed zdobył kolejną bramkę, ustalając wynik na 4:3.

Było to efektowne, ale nie pierwsze "przywitanie" Ibrahimovica z klubem i kibicami. Wcześniej wykupił całą stronę na łamach gazety "Los Angeles Times", gdzie zamieścił wiadomość: "Dear Los Angeles, You're Welcome" (Drogie Los Angeles, nie ma za co).

W LA Galaxy grał w latach 2018-2020. Obecnie broni barw lidera włoskiej ekstraklasy AC Milan i prowadzi w ligowej klasyfikacji strzelców, ex aequo z Belgiem Romelu Lukaku (Inter Mediolan) i Portugalczykiem Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn). Wszyscy mają po 10 goli.